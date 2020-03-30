Нерабочая неделя в Саратове 2020: что будет работать, а что закрыто

Саратовская область вместе со всей Россией вступила в нерабочую неделю. До 5 апреля значительная часть предприятий и организаций будет закрыта, а жителям настоятельно рекомендуется находиться дома на самоизоляции. Пока только такими методами удается предотвратить распространение коронавируса.

«КП-Саратов» собрала для читателей все основные сведения о режиме работы тех предприятий, которые не могут уйти на карантинные условия, и тех, кто обязан это сделать.

- С 28 марта по 5 апреля должны полностью прекратить работу все организации:

- общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и с доставкой, на территории аэропорта, а также для обеспечения питания сотрудников на предприятиях, продолживших свою работу в рамках с учетом ограничений);

- сферы бытовых услуг населению;

- все организации торговли непродовольственными товарами за рядом исключений, — такое постановление подписано правительством региона.

Коммунальщики продолжат деятельность, чтобы жители могли получать тепло, свет, питьевую воду и т. д.

Региональный оператор АО «Управление отходами» перешел на дистанционный режим работы с посетителями, однако вывоз мусор продолжается как обычно. При этом сотрудники компании поддержали флешмоб с призывом остаться дома.

Сотрудники Регоператора просят жителей остаться дома

ООО «КВС» также работает на «удаленке». Абоненты могут оставлять заявления по телефонам: 24-65-95, 24-65-24, факсу 22-47-43, электронной почте: info@kvs-saratov.ru. Продолжает работу и касса предприятия с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов, а в субботу — с 9 до 13 часов. Кроме того, обращения можно опустить в специальный ящик на первом этаже по адресу Советская, 10.

Жителей просят не посещать ООО «СПГЭС» до отмены ограничений. Показания рекомендуется передавать по электронной почте potreblenie@spges.ru.

Газовики также работают по заявкам потребителей.

Все школы, вузы, техникумы и другие организации образования закрыты. Где-то идут каникулы, остальных перевели на дистанционное обучение. Кроме того, закрыты и детские сады. Для родителей, которые по объективным причинам не могут присматривать за детьми, работают дежурные группы.

Вузы перешли на дистанционное обучениеФото: Екатерина Семенова

Однако если взрослые понимают важность самоизоляции, то детям зачастую это не объяснишь. Поэтому специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, где сейчас безопаснее всего гулять с детьми.

С детьми лучше гулять в безопасных местахФото: Александр Уриевский

Медицинские учреждения работают в штатном режиме, но посещать поликлиники рекомендуется только пациентам в случае острой необходимости. Плановые осмотры отложены, если нет угрозы жизни. То же самое касается больниц — госпитализируют только людей в состоянии угрозы жизни и здоровью.

Учреждения соцподдержки населения переведены на прием граждан по предварительной записи по телефонам горячей линии. Позвонить можно с 9:00 до 18:00 в рабочие дни. По этой ссылке можно найти все телефоны центров соцподдержки по Саратовской области.

За оказанием консультативно-психологической помощи жители области могут обращаться к специалистам по «телефону доверия»: 8-800-2000-122. Телефон является бесплатным, круглосуточным, доступным с любого аппарата.

Жертвам домашнего насилия в самоизоляции из Саратовской области помогут по телефону горячей линии. Для сообщения о своей ситуации нужно обратиться по номеру +7 (917) 897-60-55 (Whatsapp, Telegram).

Закрыли свои двери Госжилинспекция, налоговые инспекции, Государственная инспекция труда. Максимально дистанцировались от граждан Центры занятости. Встать на учет в качестве безработного можно через портал министерства занятости. Центр поддержки предпринимателей заявил о дистанционной работе.

Службы ЖКХ и администрации районов доступны только по телефонам.

На выход необходим масочный режимФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полностью закрыты все культурные и развлекательные учреждения. Театры, музеи предлагают зрителям из дома насладиться виртуальными турами по картинным галереям, посмотреть шедевры мирового балета, посетить виртуальные концерты и спектакли. Все это можно сделать на самоизоляции, чтобы нерабочая неделя была максимально заполнена увлекательным и познавательным досугом. То же самое касается библиотек. Горожанам открыт доступ в мировую сокровищницу литературы, где каждый сможет выбрать книги по душе.

Торгово-развлекательные центры по большей части закрыты, однако там продолжают работать магазины, вошедшие в перечень разрешенных. Например, продуктовые, ветеринарные, детские, салоны связи, аптеки, киоски с периодическими печатными изданиями, офисы банков.

Торговые центры работают частичноФото: Дарья Вострикова

То же самое касается сетевых магазинов. Все продовольственные сети продолжают работать. Аналогично обстоят дела с торговлей промышленными товарами, которые входят в перечень необходимых. Напомним, список был утвержден правительством Саратовской области.

В ТРЦ разрешено работать только некоторым магазинамФото: Екатерина Семенова

Сбербанк также объявил о введении ряда ограничений. Так, все офисы с 30 марта по 5 апреля перешли на режим работы выходного дня. График можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки: 900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»); 8 495 500-55-50 (для звонков из Москвы); 8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ (бесплатно)).

Почтовые отделения до 1 апреля отменили прием посетителей. После этого режим работы должен вернуться в привычное русло. Причем для удобства граждан продлен до 60 дней срок хранения почтовых отправлений.

Почтовые отделения не будут принимать граждан в ближайшие дниФото: Иван МАКЕЕВ

Отменены богослужения в храмах. Теперь их можно будет увидеть в онлайн-трансляции или в записи на сайте Саратовской епархии.

Власти усиленно призывают граждан пользоваться дистанционными способами общения с необходимыми службами, а также не поддаваться желанию отправиться на улицу или к друзьям.

«Нерабочая неделя для самоизоляции, а не развлечений» — такой лозунг декламируют все представители власти.

Губернатор Валерий Радаев напомнил об ответственности за нарушение запретов. Глава Саратова Михаил Исаев также призвал остаться дома. В частности, он сообщил о запуске родительского чата, где все смогут получить совет, пообщаться, поделиться опытом, чем занять ребенка дома, кроме того, там есть подборка онлайн-ресурсов для развлечения, учебы и саморазвития. В администрации города также открыт колл-центр для приема обращений.

Работает колл-центр в администрации СаратоваФото: Иван МАКЕЕВ

Отменены и совещания с обманутыми дольщиками в правительстве области. ЗАГСы рекомендуют отложить свадьбы или сделать их максимально не торжественными, без большого числа гостей.

Правоохранительные органы уже начали усиленное патрулирование улиц для борьбы с нарушителями самоизоляциями. На особый режим работы перешли подразделения ГИБДД. Роспотребнадзор выявляет магазины, которые должны были закрыться, но нарушили постановление правительства.

Режим повышенной самоизоляции в Саратове: кому что можно и что нельзя

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