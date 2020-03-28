В Саратовской области с понедельника пройдут рейды по соблюдению самоизоляции

28 Март 2020 2020-03-28T12:07:12+03:00

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С понедельника, 30 марта, правоохранители будут проверять, как жители Саратовской области соблюдают самоизоляцию.

Как сообщает телеграм-канал «СтопКоронавирус_Саратовская область», речь идет об улицах и общественных местах. С гражданами проведут разъяснительную работу.

Начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Саратовской области Алексей Зелепукин на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу говорил об усилении патрулирования улиц с сегодняшнего дня. Цель мероприятий — обеспечить общественный порядок во время ограничительных мер. Особое внимание уделяется нетрезвым гражданам.

Также в областном центре проходят рейды по предприятиям торговли чтобы понять, исполняют ли бизнесмены постановление правительства региона. Документ гласит: работать могут те организации, которые реализуют товары первой необходимости: продукты, бытовая химия, средства гигиены, печатные СМИ и ряд других. Все остальные магазины должны быть закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU