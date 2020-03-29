Радаев выступил со специальным обращением к жителям Саратовской области
Губернатор Радаев обратился к населению Саратовской области.
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Губернатор Валерий Радаев обратился к жителям Саратовской области с призывом проявить гражданскую сознательность и провести нерабочую неделю, объявленную Президентом Владимиром Путиным, дома.
- В эти дни, с 28 марта по 5 апреля, побудьте дома, с семьей, с родными. Важно поддержать друг друга, избежать ненужных поездок. Это необходимая мера безопасности, которая поможет остановить распространение коронавируса, - сказал Радаев.
ИСТОЧНИК KP.RU