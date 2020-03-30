2020-03-30T11:09:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове: как будут работать медучреждения на этой неделе

Поликлиники принимают граждан только в серьезных случаях
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Медицинские организации Саратовской области во время объявленной президентом России Владимиром Путиным нерабочей недели будут функционировать в штатном режиме.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве, тем не менее существует ряд ограничений.

В поликлиниках на время приостановлены плановые осмотры, диспансеризация. Медицинский персонал будет работать преимущественно по вызовам на дом. Тем не менее при ухудшении самочувствия жители могут как посещать медучреждения, так и обращаться дистанционно — по телефону или через интернет. В случае серьезной угрозы жизни следует вызывать скорую помощь по номерам 03 и 103.

Стационарные больницы продолжают прием пациентов за исключением тех, чья плановая госпитализация может быть отложена

В министерство здравоохранения Саратовской области можно обратиться:

- в письменной форме через почтовые ящики, расположенные по адресу: Саратов улица Рабочая, 145/155, первый этаж;

- через электронную приемную официального сайта министерства здравоохранения области http://minzdrav.saratov.gov.ru/ (раздел «Общественная приемная»), где в круглосуточном режиме можно задать вопрос, оставить комментарий;

- в устной форме посредством телефонной связи.

В министерстве работают телефоны горячей линии по доступности и качеству бесплатной медицинской помощи 8(845-2) 67-06-22, лекарственному обеспечению 8(845-2) 67-06-38 (в рабочее время).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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