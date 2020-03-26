Радаев: Саратовская область закрывает на неделю все торговые центры, кафе

26 Март 2020 2020-03-26T14:55:30+03:00

Об этом заявил губернатор на совещании в правительстве области

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В Саратовской области на неделю закрываются все торговые центры,кафе, парикмахерские, детсады. Это связано с рекомендациями федерального центра по противодействию распространению коронавируса.

На совещании 26 марта в правительстве Саратовской области губернатор Радаев заявил о закрытии с 28 марта по 5 апреля всех ресторанов и мест общественного питания, они будут работать только на вынос и доставку, закрытии всех объектов розничной торговли, кроме товаров первой необходимости и продуктов, всех объектов индустрии красоты, кроме аптек. Кроме этого закрываются детские сады.

Напомним, президент Путин своим указом объявил следующую неделю выходной.

ИСТОЧНИК KP.RU