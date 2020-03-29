Налоговые в Саратовской области закрыты для посещения
Ограничительные меры действуют с завтрашнего дня
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В Саратовской области начиная с завтрашнего дня, 30 марта, закрываются налоговые для посещения граждан.
Об этом сообщает телеграм-канал «СтопКоронавирус_Саратовская область» со ссылкой на ФНС региона.
Отметим, что такие ограничительные меры продлятся до 3 апреля во всех налоговых инспекциях и подразделениях России.
Исполняется поручение заместителя председателя правительства — главы Аппарата Правительства РФ Дмитрия Григоренко от 25 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU