Налоговые в Саратовской области закрыты для посещения

29 Март 2020 2020-03-29T09:57:23+03:00

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В Саратовской области начиная с завтрашнего дня, 30 марта, закрываются налоговые для посещения граждан.

Об этом сообщает телеграм-канал «СтопКоронавирус_Саратовская область» со ссылкой на ФНС региона.

Отметим, что такие ограничительные меры продлятся до 3 апреля во всех налоговых инспекциях и подразделениях России.

Исполняется поручение заместителя председателя правительства — главы Аппарата Правительства РФ Дмитрия Григоренко от 25 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU