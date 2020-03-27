Отменяются заседания с обманутыми дольщиками в Саратове
Сроки возобновления пока не установлены
Заседания с обманутыми дольщиками временно прекращаютсяФото: Александр Уриевский
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Заседание рабочей группы по решению проблем с обманутыми дольщиками отменяется.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ, такое решение принято с введением ограничений по всей области из-за ситуации по коронавирусу.
Заседания отменяются с сегодняшнего дня. О возобновлении их будет сообщено дополнительно.
Напомним, ранее каждую пятницу группа собиралась в правительстве области для обсуждения возможности достройки проблемных домов.
ИСТОЧНИК KP.RU