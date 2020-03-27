Отменяются заседания с обманутыми дольщиками в Саратове

27 Март 2020 2020-03-27T09:17:59+03:00

Сроки возобновления пока не установлены

Изменить размер текста: A A

Заседание рабочей группы по решению проблем с обманутыми дольщиками отменяется.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ, такое решение принято с введением ограничений по всей области из-за ситуации по коронавирусу.

Заседания отменяются с сегодняшнего дня. О возобновлении их будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее каждую пятницу группа собиралась в правительстве области для обсуждения возможности достройки проблемных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU