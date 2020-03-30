30 Март 2020 2020-03-30T13:12:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В предстоящую неделю компании «Газпром газораспределение Саратовская область», «Саратовгаз» работают в штатном режиме

В период с 30 марта по 5 апреля все технические службы компаний «Газпром газораспределение Саратовская область», «Саратовгаз» будут работать в штатном режиме.

Центральные аварийные службы газораспределительных организаций полностью укомплектованы необходимыми инструментами, приспособлениями и инвентарем и готовы к оперативному реагированию на любые внештатные или аварийные ситуации. Аварийные заявки принимаются по телефонам: 04, 112.

Обход действующих наружных газопроводов, осмотр технического состояния пунктов редуцирования газа будут проводиться с периодичностью, установленной действующим законодательством. Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и его ремонт будут выполняться по заявкам потребителей.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции газовики проходят ежедневный температурный контроль, оснащены масками и средствами дезинфекции.

В компаниях налажены дистанционные способы взаимодействия с клиентами. Вся контактная информация опубликована в специальных разделах на сайтах: www.oaosaratovgaz.ru, www.saratovoblgaz.com.

В частности, подать заявки на газификацию, ремонт и техническое обслуживание газового оборудования, установку или замену газовых счетчиков, оказание других услуг, а также произвести их оплату можно через активные баннеры, расположенные на главной странице корпоративных сайтов (www.oaosaratovgaz.ru, www.saratovoblgaz.com).

Эти вопросы можно также решить, направив электронное письмо на адреса: https://www.oaosaratovgaz.ru/feedback.php (для жителей Саратова), http://www.saratovoblgaz.com/feedback/ (для жителей Саратовской области).

Кроме того, потребители могут получить всю необходимую информацию по единому круглосуточному номеру телефона 8(8452) 72-80-80.

ИСТОЧНИК KP.RU