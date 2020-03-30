Коронавирус в Саратовской области: службы ЖКХ и администрации районов доступны только по телефону
В Саратовской области для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции граждан призывают обращаться в госорганы власти региона, а также местного самоуправления по почте и телефону.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ региона, известны номера горячих линий:
Министерство строительства и ЖКХ области: 74-00-47
Ресурсоснабжающие организации:
«Т Плюс»: 8(800)100-10-12
ООО «Концессии водоснабжения — Саратов»: 24-65-95, 24-65-24
Единая дежурная диспетчерская служба комитета по ЖКХ Саратова: 26-05-67, 26-48-10
Администрация Кировского района: 65-98-72
Администрация Заводского района: 65-98-71
Администрация Октябрьского района: 65-98-74
Администрация Ленинского района: 65-98-73
Администрация Фрунзенского района: 65-98-76
Администрация Волжского района: 65-96-95
Свои вопросы о начислении услуг за коммуналку, работах и услугах на дому, жалобы и обращения, а также передачу показания учета можно задать в ГИС ЖКХ.
Если вы зарегистрированы на портале Госуслуг, то дополнительной верификации не требуется. Зайти в личный кабинет можно по ссылке: https://my.dom.gosuslugi.ru/sp-web/sp/loginutm_medium=news&utm_source=gosuslugi&utm_campaign=hcs&utm_content=hcs_login
ИСТОЧНИК KP.RU