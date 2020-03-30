2020-03-30T16:42:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратовской области: службы ЖКХ и администрации районов доступны только по телефону

Известны номера горячих линий
Дарья Вострикова
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В Саратовской области для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции граждан призывают обращаться в госорганы власти региона, а также местного самоуправления по почте и телефону.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ региона, известны номера горячих линий:

Министерство строительства и ЖКХ области: 74-00-47

Ресурсоснабжающие организации:

«Т Плюс»: 8(800)100-10-12

ООО «Концессии водоснабжения — Саратов»: 24-65-95, 24-65-24

Единая дежурная диспетчерская служба комитета по ЖКХ Саратова: 26-05-67, 26-48-10

Администрация Кировского района: 65-98-72

Администрация Заводского района: 65-98-71

Администрация Октябрьского района: 65-98-74

Администрация Ленинского района: 65-98-73

Администрация Фрунзенского района: 65-98-76

Администрация Волжского района: 65-96-95

Свои вопросы о начислении услуг за коммуналку, работах и услугах на дому, жалобы и обращения, а также передачу показания учета можно задать в ГИС ЖКХ.

Если вы зарегистрированы на портале Госуслуг, то дополнительной верификации не требуется. Зайти в личный кабинет можно по ссылке: https://my.dom.gosuslugi.ru/sp-web/sp/loginutm_medium=news&utm_source=gosuslugi&utm_campaign=hcs&utm_content=hcs_login

ИСТОЧНИК KP.RU

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