Коронавирус в Саратове: как будут работать почтовые отделения

28 Март 2020 2020-03-28T11:29:39+03:00

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В Саратовской области на время нерабочей недели, объявленной Президентом России Владимиром Путиным, меняется график отделений «Почты России».

Как сообщили «КП-Саратов» в УФПС региона, особые условия работы будут действовать с 30 марта по 3 апреля включительно.

Это предполагает, в частности, отказ от приема клиентов до 1 апреля. Сортировка, перевозка корреспонденции, доставка пенсии и пособий будет проходить как обычно.

2 и 3 апреля режим работы вернутся в привычное русло.

Кроме того, решается вопрос о возможности увеличить сроки хранения отправлений в отделениях – до 60 дней.

- Это сделано для того, чтобы люди смогли спокойно дождаться у себя дома спада волны инфицирования и только тогда прийти в отделение, – заявили в УФПС.

ИСТОЧНИК KP.RU