Коронавирус в Саратове: как будут работать почтовые отделения
В Саратовской области на время нерабочей недели, объявленной Президентом России Владимиром Путиным, меняется график отделений «Почты России».
Как сообщили «КП-Саратов» в УФПС региона, особые условия работы будут действовать с 30 марта по 3 апреля включительно.
Это предполагает, в частности, отказ от приема клиентов до 1 апреля. Сортировка, перевозка корреспонденции, доставка пенсии и пособий будет проходить как обычно.
2 и 3 апреля режим работы вернутся в привычное русло.
Кроме того, решается вопрос о возможности увеличить сроки хранения отправлений в отделениях – до 60 дней.
- Это сделано для того, чтобы люди смогли спокойно дождаться у себя дома спада волны инфицирования и только тогда прийти в отделение, – заявили в УФПС.
ИСТОЧНИК KP.RU