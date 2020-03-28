2020-03-28T11:29:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове: как будут работать почтовые отделения

График изменится с 30 марта
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области на время нерабочей недели, объявленной Президентом России Владимиром Путиным, меняется график отделений «Почты России».

Как сообщили «КП-Саратов» в УФПС региона, особые условия работы будут действовать с 30 марта по 3 апреля включительно.

Это предполагает, в частности, отказ от приема клиентов до 1 апреля. Сортировка, перевозка корреспонденции, доставка пенсии и пособий будет проходить как обычно.

2 и 3 апреля режим работы вернутся в привычное русло.

Кроме того, решается вопрос о возможности увеличить сроки хранения отправлений в отделениях – до 60 дней.

- Это сделано для того, чтобы люди смогли спокойно дождаться у себя дома спада волны инфицирования и только тогда прийти в отделение, – заявили в УФПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовскую область поступила первая партия защитных масок
В Саратовской области из-за коронавируса подразделения ГИБДД переходят на особый режим
В Саратове ищут пропавшую в прошлом году женщину
В Шумейке Renault сбил мужчину у пешеходного перехода
Коронавирус в Саратовской области: остаются подтвержденными два случая
Из-за коронавируса закрыт прием граждан в жилищной инспекции Саратовской области
В Саратовской области с понедельника пройдут рейды по соблюдению самоизоляции
Коронавирус в Саратове: как будут работать почтовые отделения
У забывчивой посетительницы ТЦ в Саратове украли оставленные в банкомате деньги
Опубликованы фото проекта реконструкции площади Кирова в Саратове
В Энгельсе из-за коронавируса изменилось расписание автобусов
В Заводском районе Саратова на 10 часов закроют железнодорожный переезд
В 2020 году построят первые 10,8 км объездной дороги между Саратовом и Энгельсом
В Саратовской области будет теплая суббота
Коронавирус в Саратове: подтвержден второй случай, заражена молодая женщина
Коронавирус в Саратове: в каких магазинах можно будет купить маски
В селе под Ершовом мужчина упал с моста и утонул
Коронавирус в Саратове: начинаются рейды по работающим магазинам
После публикации в «КП-Саратов» внесены дополнения в постановление правительства
Саратовский «Автодор» выступил против решения Единой Лиги ВТБ о классификации команд