В Саратовской области из-за коронавируса подразделения ГИБДД переходят на особый режим

28 Март 2020 2020-03-28T12:58:57+03:00

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Для защиты от коронавирусной инфекции регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД Саратовской области переходят на особый режим работы. Попасть внутрь можно только по записи и с пропуском, также рекомендовано надеть маску.

Как рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД региона, зарегистрировать транспорт, поменять водительское удостоверение можно только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В автошколах сократят количество учебных групп, которые одновременно сдают на права.

Узнать всю необходимую информацию об этих процедурах можно в РЭО ГИБДД ГУ МВД России по Саратову на 6-м Соколовогорском проезде и Московском шоссе или позвонив по телефону: 364-362. О работе какого-то конкретного отделения — на официальном сайте ГИБДД.РФ. Там же есть возможность для проверки основных сведений о транспорте, периодах его регистрации, сведения о ДТП с начала 2015 года, нахождении машины в розыске, наличии ограничений на регистрационные действия, штрафах и тд.

ИСТОЧНИК KP.RU