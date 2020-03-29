Саратовцы жалуются, что их заставляют работать во время карантина

Саратовцы массово жалуются в соцсети «ВКонтакте» на то, что их принуждают работать в объявленные президентом выходные.

Такими постами пестрят самые популярные местные паблики.

- Подскажите, куда обращаться, если начальник заставляет работать с 30 марта по 5 апреля? Анонимно, пожалуйста, — написано в одном из обращений.

Одни комментаторы посоветовали сразу писать заявление на увольнение, а другие посоветовали радоваться тому, что место работы вообще есть.

Сознательные организации областного центра прекращают свою работу из-за карантинаФото: Ольга Симонова

- Наша компания трудится непрерывно, мы все работаем, в офисе. Риск заболеть огромен, — пожаловался в комментариях пользователь под ником «Кузьма Соколов».

- Вас имеют полное право заставить это делать. Указ президента, постановление правительства носят рекомендательный характер, — уточнила Татьяна Утенкова.

Тем не менее, всем, кто не входит в специальные списки, кому разрешена работа на неделе, грозят ответственностью. Ее объем правда, нигде не оговаривается.

Анонимно саратовцы сообщают о работе в компании «Леомакс»: в две смены, заполнены два этажа. Граждане бояться заразы и это послание в соцсетях — их крик о помощи. Такая же ситуация, по словам анонимного пользователя, на заводе «АИТ». Несмотря на указ президента, работает один из цехов. Также горожане жалуются на то, что их начальство обозначило отсутствие каких-либо выплат за время вынужденного отдыха и намекнуло на увольнение в случае невыхода на работу.

Большинство в комментариях негативно отреагировали на тех, кто жалуется на работу.

Ведь, по мнению большинства, это способ сохранить место. Но и желание получить выплату за время простоя встречают отрицательно: предпринимателям просто не с чего платить зарплату – доходов-то нет.

Ряд саратовских магазинов закрыт из-за введенных ограниченийФото: Екатерина Семенова

Но есть и другая сторона медали: те люди, которые хотят выйти трудиться, но им прямо запрещают работодатели.

На сайте областной трудинспекции сообщается, что известить о нарушениях можно написав письмо на портале Роструда «Онлайнинспекция.рф». Стоит воспользоваться сервисом «Получить консультацию» и выбрать рубрику «Коронавирус: горячая линия».

Если ответы на ранее заданные гражданами вопросы вам не подходят, можно задать свой.

Темы различны: работа на дому, простой, нарушение трудовых прав, предоставление внеочередных отпусков.

Для информации о нарушениях работает сервис «Сообщи о проблеме».

По каждому обращению государственные инспекторы труда проводят проверки. При этом очный прием и проверки трудинспекция, в отличие от налоговой, пока официально не приостановила.