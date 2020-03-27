Жителям Саратовской области рекомендуют не ходить в церковь

27 Март 2020 2020-03-27T09:40:24+03:00

Религиозные организации лучше пока не посещать Фото: Екатерина Семенова

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Согласно постановлению правительства Саратовской области в регионе вводятся некоторые ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса.

В тексте документа сказано, что с 28 марта по 5 апреля жителям региона лучше отказаться от посещения религиозных учреждений.

В этот срок приостановлена работа общепита, кроме услуг по обслуживанию на вынос и доставки заказов.

- Данное ограничение не распространяется на предприятия, осуществляющие организацию питания для работников организаций, работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров, товаров для животных, ветеринарных препаратов и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении к настоящему постановлению, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, — гласит текст постановления за подписью вице-губернатора Саратовской области – председателя правительства региона Александра Стрелюхина.

С 27 марта нельзя будет посещать бассейны, фитнес-центры, учреждения культуры, кинотеатры, аквапарки, зоосады.

В торговых центрах приостановлены массовые мероприятия и услуги общепита, за исключением случаев, когда для посетителей будет отдельный зал и там будет одновременно не более 50 человек.

Местные жители не смогут посетить салон красоты и стоматологию, если не требуется экстренная помощь, спа-салоны, солярии и прочие услуги этого же вида.

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ИСТОЧНИК KP.RU