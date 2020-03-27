2020-03-27T21:05:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове: начинаются рейды по работающим магазинам

Полиция усиливает патрули для поиска пьяных
Екатерина Семенова
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В саратовских магазинах начнутся проверкиВ саратовских магазинах начнутся проверкиФото: Екатерина Семенова
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В субботу 28 марта в Саратове проведут рейд по предприятиям торговли.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», об этом заявила начальник Управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу, который традиционно прошел в правительстве области.

Она напомнила, что постановление правительства области предусматривает запрет на работу предприятий торговли, кроме тех, что реализуют товары первой необходимости. В их число входят продукты, бытовая химия, средства гигиены, печатные СМИ и ряд других. Все остальные магазины должны быть закрыты, чтобы максимально разобщить людей на период пандемии.

В связи с этим, завтра начнутся проверки по исполнению этого постановления.

На совещании оперативного штаба по коронавирусу обсудили ограничительные мероприятия Фото: Александр Уриевский

На совещании оперативного штаба по коронавирусу обсудили ограничительные мероприятияФото: Александр Уриевский

Представитель полиции, начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Саратовской области рассказал, что завтра также в регионе будут усилено патрулирование улиц. Это необходимо для обеспечения общественного порядка на период ограничительных мер. Особо внимание, по его словам, будет уделено гражданам в пьяном виде.

Алексей Зелепукин Фото: Александр Уриевский

Алексей ЗелепукинФото: Александр Уриевский

- Обращаемся через СМИ к гражданам и предпринимателям – быть ответственными за своих близких и соблюдать принятые региональными властями ограничения и указ президента, – призвал председатель правительства Александр Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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