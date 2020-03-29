Хроники коронавируса: Саратовская митрополия запустила онлайн-трансляции богослужений
С сегодняшнего дня, 29 марта, на Youtube-канале телестудии Саратовской митрополии запущены прямые трансляции богослужений из храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали».
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовской епархии, утренние и вечерние службы можно посмотреть в прямом эфире, по ссылке доступен архив записей.
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня обратился к верующим с призывом воздержаться от посещения храмов на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Прихожанам советуют усиленно молиться от избавления от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU