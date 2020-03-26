Куда завезут маски: Сетевые магазины продолжат работу в Саратовской области на неделе выходных

26 Март 2020 2020-03-26T15:08:54+03:00

В эти дни сюда завезут более 250 тысяч гигиенических масок

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Несмотря на закрытие торговых центров, небольшие сетевые магазины продолжат работу. На них не распространяется ограничения в работе, они вошли в перечень объектов, которые продолжают работать. Это уже подтвердили «КП-Саратов» в сетях «Магнит» и «Гроздь».

Кроме того, именно в эти сети в выходные дни завезут 150 и 100 тысяч гигиенических масок соответственно (сначала в "Гроздь" - прим. КП), чтобы удовлетворить спрос населения. Это подтвердил 26 марта зампред правительства Сергей Наумов на совещании правительстве региона.

Напомним, неделя с 28 марта по 5 апреля президент Путин объявил выходной.

ИСТОЧНИК KP.RU