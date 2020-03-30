Коронавирус в Саратове, последние новости на 30 марта 2020 года: Новые заразившиеся, какие меры предпринимаются
По итогам прошедших суток в Саратовской области подтверждены данные о двух новых случаях заражения коронавирусом. Об этом информирует московский оперативный штаб.
Данные о еще двух заболевших опубликовал накануне региональный оперштаб. Люди прибыли из стран, неблагополучных по вирусу, и были помещены под самоизоляцию. Диагнозы, как утверждают в Минздраве региона, установлены во время планового обследования. Сейчас пациенты находятся в медучреждениях, их состояние удовлетворительное. Определены все контактные лица, которые находятся под наблюдением.
Ранее вирус был обнаружен у двух женщин, одна из которых прибыла в середине марта из Италии, другая — из Австрии.
Как доложил на брифинге 30 марта в Саратове первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов, под наблюдением остаются 3 328 человек, снято наблюдение с 1 499 человек.
- Готовим учреждения здравоохранения на случай, если резко произойдет рост заболевания — горбольницу №2 — приборы для подачи кислорода чтобы были, иное дополнительное оборудование передаем туда. Пока четверо зараженных, надо быть готовым все же к большему числу, — сказал Шувалов.
Он заметил, что двое новых заразившихся, которых выявили 29 марта, это мужчина и женщина, они прибыли из Москвы, а туда вернулись из поездки в жаркие страны.
В Саратовской области с 28 марта введены ограничения на работу торговых точек, общепита, развлекательных учреждений.
Всего по стране на 30 марта подтверждено 302 новых случая коронавируса в 35 регионах.
В России зарегистрировано 1 836 заболевших в 71 регионе, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 66 человек, девять человек скончались.
Пандемия.
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU