2020-03-30T16:54:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 30 марта 2020 года: Новые заразившиеся, какие меры предпринимаются

В Саратовской области официально подтверждены четверо больных коронавирусом
Дарья ВостриковаАлександр Уриевский
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Ситуация по коронавирусу в Саратовской области пока спокойнее, чем в соседних регионахСитуация по коронавирусу в Саратовской области пока спокойнее, чем в соседних регионахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По итогам прошедших суток в Саратовской области подтверждены данные о двух новых случаях заражения коронавирусом. Об этом информирует московский оперативный штаб.

Данные о еще двух заболевших опубликовал накануне региональный оперштаб. Люди прибыли из стран, неблагополучных по вирусу, и были помещены под самоизоляцию. Диагнозы, как утверждают в Минздраве региона, установлены во время планового обследования. Сейчас пациенты находятся в медучреждениях, их состояние удовлетворительное. Определены все контактные лица, которые находятся под наблюдением.

Ранее вирус был обнаружен у двух женщин, одна из которых прибыла в середине марта из Италии, другая — из Австрии.

Как доложил на брифинге 30 марта в Саратове первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов, под наблюдением остаются 3 328 человек, снято наблюдение с 1 499 человек.

- Готовим учреждения здравоохранения на случай, если резко произойдет рост заболевания — горбольницу №2 — приборы для подачи кислорода чтобы были, иное дополнительное оборудование передаем туда. Пока четверо зараженных, надо быть готовым все же к большему числу, — сказал Шувалов.

Он заметил, что двое новых заразившихся, которых выявили 29 марта, это мужчина и женщина, они прибыли из Москвы, а туда вернулись из поездки в жаркие страны.

В Саратовской области с 28 марта введены ограничения на работу торговых точек, общепита, развлекательных учреждений.

Всего по стране на 30 марта подтверждено 302 новых случая коронавируса в 35 регионах.

В России зарегистрировано 1 836 заболевших в 71 регионе, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 66 человек, девять человек скончались.

Пандемия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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