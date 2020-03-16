2020-03-16T13:40:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В вузах Саратова идут совещания по переходу на дистанционное обучение

Пока решение принято только в одном
Екатерина СеменоваАлександр Уриевский
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Аудитории саратовских вузов могут опустетьАудитории саратовских вузов могут опустетьФото: Екатерина Семенова
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В большинстве вузов Саратова сейчас идут совещания о возможности перехода на дистанционную систему образования из-за ситуации по коронавирусу.

Об этом «КП-Саратов» сообщили источники в СГУ, СГЮА, РАНХИГС, СГАУ, Консерватории.

Напомним, министерство образования и науки РФ ранее рекомендовало регионам перейти на дистанционное образование.

Распоряжений о введении такой формы пока нет в СГМУ, так как они подведомственны министерству здравоохранения РФ.

В институте войск национальной гвардии, сообщил источник, введены ограничения на посещения города и увольнительные. Также там принято решение временно не принимать участия в массовых мероприятиях, которые проводит Саратов.

В пресс-службе Саратовской епархии сообщили, что решение о приостановлении занятий в духовных образовательных учреждения принимает учебный комитет РПЦ. Пока нет решения о переходе на дистанционное обучение. До тех пор в семинарии и православных гимназиях принимают все возможные меры для профилактики вирусных инфекций.

Студентов переведут на дистанционное обучение Фото: Екатерина Семенова

Студентов переведут на дистанционное обучениеФото: Екатерина Семенова

Лишь в Саратовском социально-экономическом институте (филиал) РЭУ имени Г. В. Плеханова официально сообщили, что введен временный режим (с 17 по 21 марта) дистанционного обучения для предотвращения распространения вируса.

- Контактная работа обучающихся и педагогических работников будет проводиться исключительно в электронной информационно-образовательной среде. Информация о механизме проведении занятий и сроках обучения с использованием дистанционных технологий будет доведена до студентов деканатами факультетов и руководителем колледжа экономики и финансов посредством корпоративной почты и сайта, — отметили в вузе.

UPD

Ректор СГУ объявил о полном переходе на дистанционное обучение

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Статья обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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