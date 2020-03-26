Мэр Саратова призвал семьи с детьми общаться в специальном чате на время самоизоляции
Глава Саратова Михаил Исаев научил горожан, как сохранить душевное здоровье в период самоизоляции.
На своей странице в соцсети Instagram он сообщил, что создана онлайн-площадка взаимной поддержки родителей в период вынужденной самоизоляции и длительного пребывания всей семьи в ограниченном пространстве. Ресурс появился при поддержке комитета по образованию и городского методического центра, а также семейных психологов.
- Каждый родитель с помощью телефона и мобильного приложения Viber может получить психологическую поддержку в группе «Чат с семейными психологами в карантин». Ежедневно в форме беседы будут выходить практические советы и рекомендации, короткие видео с техниками и упражнениями от семейных психологов. В чате можно обмениваться идеями и родительским опытом, задавать прямые вопросы психологам и сообществу единомышленников, а также делиться рекомендациями по организации свободного времени с детьми, книгами для прочтения, предлагать к просмотру и обсуждению фильмы и мультфильмы, — написал Михаил Исаев.
В мэрии уточнили, что самоизоляция в кругу семьи — это возможность для:
- повышения семейной стрессоустойчивости;
- восполнения внутренних ресурсов подручными средствами;
- создания атмосферы стабильности и спокойствия внутри семьи;
- превращения текущих затруднений в интересные возможности;
- улучшения взаимопонимания между всеми членами семьи;
- повышения качества общения;
- нахождения общих интересов и новых конструкций общения;
- умения разрешать конфликты безопасным для всех способом;
- профилактики родительского выгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU