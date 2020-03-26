2020-03-26T16:20:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэр Саратова призвал семьи с детьми общаться в специальном чате на время самоизоляции

Там они смогут задать вопросы психологам
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава Саратова Михаил Исаев научил горожан, как сохранить душевное здоровье в период самоизоляции.

На своей странице в соцсети Instagram он сообщил, что создана онлайн-площадка взаимной поддержки родителей в период вынужденной самоизоляции и длительного пребывания всей семьи в ограниченном пространстве. Ресурс появился при поддержке комитета по образованию и городского методического центра, а также семейных психологов.

- Каждый родитель с помощью телефона и мобильного приложения Viber может получить психологическую поддержку в группе «Чат с семейными психологами в карантин». Ежедневно в форме беседы будут выходить практические советы и рекомендации, короткие видео с техниками и упражнениями от семейных психологов. В чате можно обмениваться идеями и родительским опытом, задавать прямые вопросы психологам и сообществу единомышленников, а также делиться рекомендациями по организации свободного времени с детьми, книгами для прочтения, предлагать к просмотру и обсуждению фильмы и мультфильмы, — написал Михаил Исаев.

В мэрии уточнили, что самоизоляция в кругу семьи — это возможность для:

- повышения семейной стрессоустойчивости;

- восполнения внутренних ресурсов подручными средствами;

- создания атмосферы стабильности и спокойствия внутри семьи;

- превращения текущих затруднений в интересные возможности;

- улучшения взаимопонимания между всеми членами семьи;

- повышения качества общения;

- нахождения общих интересов и новых конструкций общения;

- умения разрешать конфликты безопасным для всех способом;

- профилактики родительского выгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасать производство холодильников «Саратов» будет завод «Дон»
Панков по ситуации в СГЭТ: Количество взлетов должно равняться количеству посадок
За четвертый квартал 2019 года МегаФон нарастил выручку на 5,4%
ООО «КВС» просит жителей не путать канализацию с мусорным ведром
Мэр Саратова призвал семьи с детьми общаться в специальном чате на время самоизоляции
Предприятия Саратовской области планируют уволить в ближайшее время почти 2,5 тысячи человек
Благотворительный фонд «Столица милосердия» и депутат Юлия Литневская подарили больным детям, наборы для творчества и игрушки
Нехватка антисептиков в Саратове: Радаев предложил заместителям подумать головой
Cаратовцам показали, как может выглядеть новая набережная
Куда завезут маски: Сетевые магазины продолжат работу в Саратовской области на неделе выходных
В Саратовской области почти треть аппаратов ИВЛ заняты под пациентов
Член ОНФ, главврач поликлиники №17 Тимур Савинов: Мы победим коронавирус
Сегодня в Саратове и Энгельсе проходит автомобильный крестный ход против коронавируса
Директор ППК «РЭО» об Энгельсском МПК: Очень хорошее современное предприятие
Коронавирус в Саратовской области: Детсады закрываются, работают только дежурные группы
Ковалев попросил жителей области следовать предписаниям медиков и не поддаваться панике
Панков: мы живём в состоянии войны
Радаев: Саратовская область закрывает на неделю все торговые центры, кафе
Дмитрий Анпилогов: Ни один турист через местных операторов не покинул Саратовскую область
Открыта продажа билетов для школьников со скидкой 50% на летний сезон 2020 года
Мэр Саратова: ношение масок станет обязательным