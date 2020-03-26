Мэр Саратова призвал семьи с детьми общаться в специальном чате на время самоизоляции

26 Март 2020 2020-03-26T16:20:57+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев научил горожан, как сохранить душевное здоровье в период самоизоляции.

На своей странице в соцсети Instagram он сообщил, что создана онлайн-площадка взаимной поддержки родителей в период вынужденной самоизоляции и длительного пребывания всей семьи в ограниченном пространстве. Ресурс появился при поддержке комитета по образованию и городского методического центра, а также семейных психологов.

- Каждый родитель с помощью телефона и мобильного приложения Viber может получить психологическую поддержку в группе «Чат с семейными психологами в карантин». Ежедневно в форме беседы будут выходить практические советы и рекомендации, короткие видео с техниками и упражнениями от семейных психологов. В чате можно обмениваться идеями и родительским опытом, задавать прямые вопросы психологам и сообществу единомышленников, а также делиться рекомендациями по организации свободного времени с детьми, книгами для прочтения, предлагать к просмотру и обсуждению фильмы и мультфильмы, — написал Михаил Исаев.

В мэрии уточнили, что самоизоляция в кругу семьи — это возможность для:

- повышения семейной стрессоустойчивости;

- восполнения внутренних ресурсов подручными средствами;

- создания атмосферы стабильности и спокойствия внутри семьи;

- превращения текущих затруднений в интересные возможности;

- улучшения взаимопонимания между всеми членами семьи;

- повышения качества общения;

- нахождения общих интересов и новых конструкций общения;

- умения разрешать конфликты безопасным для всех способом;

- профилактики родительского выгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU