Коронавирус в Саратовской области: известны места для прогулок с детьми на карантине
Родителям Саратовской области рассказали, где лучше гулять с детьми во время ограничительных мер.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области, можно посетить собственные приусадебные участки и площадки, которые находятся в индивидуальном пользовании. Или лесопарковую зону, но при исключении общения с другими людьми.
Контакты детей лучше исключить или максимально ограничить. Дома не реже раза в день нужно проводить влажную уборку с дезинфекцией. Особенно предметов и упаковки продуктов после их доставки в жилье.
Не стоит посещать места общественного питания, торговли, образовательные и развлекательные центры, детские площадки дворов и парков, а также другие места общественного пользования.
Нужно объяснить ребенку, что за пределами квартиры нельзя касаться лица и других предметов, а после захода домой обработать ему руки дезинфицирующим средством, вымыть руки с мылом, прополоскать рот и аккуратно промыть нос.
ИСТОЧНИК KP.RU