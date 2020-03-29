Коронавирус в Саратовской области: известны места для прогулок с детьми на карантине

29 Март 2020 2020-03-29T09:43:52+03:00

Лучше всего отправиться на приусадебный участок

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Родителям Саратовской области рассказали, где лучше гулять с детьми во время ограничительных мер.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области, можно посетить собственные приусадебные участки и площадки, которые находятся в индивидуальном пользовании. Или лесопарковую зону, но при исключении общения с другими людьми.

Контакты детей лучше исключить или максимально ограничить. Дома не реже раза в день нужно проводить влажную уборку с дезинфекцией. Особенно предметов и упаковки продуктов после их доставки в жилье.

Не стоит посещать места общественного питания, торговли, образовательные и развлекательные центры, детские площадки дворов и парков, а также другие места общественного пользования.

Нужно объяснить ребенку, что за пределами квартиры нельзя касаться лица и других предметов, а после захода домой обработать ему руки дезинфицирующим средством, вымыть руки с мылом, прополоскать рот и аккуратно промыть нос.

ИСТОЧНИК KP.RU