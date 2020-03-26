Коронавирус в Саратовской области: какие концерты и экскурсии можно посетить онлайн

В Саратовской области из-за угрозы распространения коронавируса отменены массовые мероприятия, недоступны для посещения музеи, театры и другие учреждения культуры.

Однако, если нельзя никуда сходить, можно послушать и посмотреть не выходя из дома. По словам министра культуры региона Татьяны Гараниной, уже к следующей неделе будет разработана программа онлайн-трансляций концертов и спектаклей.

Наступившие ограничения совсем не являются поводом для прекращения репетиций работников учреждений, работа кипит, ведь запланированные спектакли в любом случае состоятся, но позже.

В консерватории Саратова прошел первый онлайн-концерт

В Саратовской консерватории имени Л. В. Собинова 23 марта уже проходил концерт лауреатов международных конкурсов Анастасии Шевцовой (альт) и Владимира Левицкого (фортепиано). Правда, из-за ограничений в посещении учреждения поклонники музыки могли услышать его только по онлайн-трансляции, а вместо аплодисментов – выразить свою любовь исполнителям лайками и комментариями.

Посмотреть прямые трансляции консерватории можно на YouTube-канале: «Саратовская консерватория-новый век» можно по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCI9I7IB25l2X79bvGL_tE9A/videos.

Завтра, 26 марта, доценты кафедры специального фортепиано, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Татьяна Сафонова и Жанна Назарьянц выступят с сонатами Людвига ван Бетховена №21 до-мажор (Аврора) и №30 ми-мажор. Вечер пройдет в рамках цикла концертов, посвященных 250-летию со дня рождения композитора. Трансляция начнется в 18:30 по местному времени (по Москве в 17:30). Уже 28 марта в Большом зале состоится органный концерт «История органа для маленького меломана». Сочинения И. С.Баха, Й. Гайдна, Л. Клерамбо, Л. Боэльмана, К. Сен-Санса, С. Франка, Ж. Лангле, И.Михеля исполнит доцент кафедры специального фортепиано, лауреат международных конкурсов Наталья Гольфарб (орган) в 14:00( в 15:00 по Москве).

Концерт в рамках проекта «Музыкальная гостиная» с участием лауреатов международных конкурсов Мария Бондаренко (народное пение), Татьяна Грачёва (домра), Александр Даниленко (труба), Владимир Кудрин (баян), Жанна Назарьянц (фортепиано), Рю Хи Юн (скрипка), Татьяна Сафонова (фортепиано), Дмитрий Тупицын (виолончель), Анастасия Шевцова (альт) пройдет 30 марта. Гостей мероприятия ждут музыкальные сочинения широкого охвата, от классики до популярной и народной музыки.

Ведущая – Елена Пономарева.

Выразить свою любовь поклонники исполнителей могли онлайн

Что я еще могу посмотреть?

Саратовский областной музей краеведения начинает проект «Открытый формат». На страничках учреждения «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook и Instagram будут доступны сюжеты о выставках, презентациях, интернет-проектах, акциях, музейные коллекции. До 7 мая продолжается инициированная музеем интернет-акция «Война, любовь, Победа», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Также издается электронный Информационный вестник, выпускаются ролики на YouTube. Интересующую информацию можно найти на официальном сайте СОМК www.comk.ru.

Узнать больше о своей стране

Музей боевой и трудовой славы проводит в соцсети «ВКонтакте» еженедельную викторину «Что ты знаешь о Победе?». Запущена акция «Музей в альбоме», посвященная Году памяти и славы. Для участия в конкурсе нужно отправить снимки, сделанные в Парке Победы и Музее боевой и трудовой славы с хэштегами #МузейвАльбоме #МузейБоевойиТрудовойСлавыСаратов #75летПобеды. За наиболее интересную фотографию и описание к ней можно получить сертификат.

Также к 75-летию Великой Победы пройдет акция «Кто сказал, что не бывает шуток на войне…», в рамках которой опубликуют архивные материалы, фотографии, письма, реальные истории Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

На интернет-ресурсах музея неравнодушные к истории своей страны люди могут познакомится с основными событиями войны, день за днем, в рамках проекта «Летопись Победы».

Прикоснуться к искусству

В группе соцсети «ВКонтакте» Саратовского областного Дома работников искусств запущена виртуальная экскурсия «Лестницы». Подробности по ссылке.

Готовятся еще две, посвященные творчеству художниц клуба художников-любителей «Вернисаж». В виртуальную экскурсию войдут работы, которые сейчас экспонируются в Доме искусств.

Краеведческий лекторий проводит трансляции

Родной край

В рамках проекта «Коммерческое собрание: прошлое и настоящее» краеведческий лекторий проводит трансляции. Сегодня прошла первая из них — прямая трансляция цикла «Шкатулка прожитых вещей» — «День белого цветка». В проекте — создание видеоуроков по декоративно-прикладному творчеству.

Место науке

Для желающих повысить уровень своих знаний Областная универсальная научная библиотека запускает новый проект «ОУНБ онлайн», который будет доступен в аккаунте Instagram @sounb_saratov. Здесь пользователей ждут обзоры выставок, информация об уникальных фондах и коллекциях каждого отдела библиотеки.