В Саратове работают 23 дежурные группы в детских садах
Детей предварительно осматривают на симптомы вируса
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В 23 детских садах Саратова начали работу дежурные группы.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, за первый день работы туда уже привели 101 ребенка.
Всем малышам измерили температуру, осмотрели специалисты и только после этого их приняли в группу.
Кроме того, помещения обрабатывают антисептиками, регулярно проветривают и кварцуют
Все остальные детские сады города приостановили работу.
ИСТОЧНИК KP.RU