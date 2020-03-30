В Саратове работают 23 дежурные группы в детских садах

30 Март 2020 2020-03-30T15:24:04+03:00

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В 23 детских садах Саратова начали работу дежурные группы.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, за первый день работы туда уже привели 101 ребенка.

Всем малышам измерили температуру, осмотрели специалисты и только после этого их приняли в группу.

Кроме того, помещения обрабатывают антисептиками, регулярно проветривают и кварцуют

Все остальные детские сады города приостановили работу.

ИСТОЧНИК KP.RU