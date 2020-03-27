2020-03-27T09:12:17+03:00
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Госжилинспекция до мая отменила проверки начисления оплаты за ЖКУ в Саратове

Сделан ряд исключений в случае угрозы жизни
Екатерина Семенова
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Государственная жилищная инспекция Саратовской области прекращает все проверки.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГЖИ, приостановлены плановые и внеплановые проверки до 1 мая.

Инспекторы не будут отслеживать правильность начисления платы за коммунальные услуги, не будет проверок в сфере капитального ремонта.

Исключение сделано для случаев, когда есть основания для угрозы здоровью и жизни граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций. А также проверок, на основании которых выдаются лицензии и квалификационные аттестаты.

- Если в инспекцию поступят обращения, содержащие доводы об угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан, будет обеспечен выход инспектора на место с осмотром, но без взаимодействия с юридическими лицами (управляющими организациями). При подтверждении фактов уведомление будет направлено в прокуратуру района, — отметили в Госжилинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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