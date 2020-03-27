2020-03-27T17:26:00+03:00
Общество

Из-за коронавируса ЗАГСы в Саратовской области работают по предварительной записи

Решение принято в соответствии с Указом Президента
Дарья Вострикова
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Отделы ЗАГС в Саратовской области переходят на работу по предварительной записи.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС правительства Саратовской области, такое решение принято в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 25 марта и постановлением правительства региона от 26 марта.

С завтрашнего дня заявления на государственную регистрацию (рождение, установление отцовства, заключение брака, расторжение брака, усыновление, смерть) будут проводится через портал «Госуслуги» или по предварительной записи – через интернет-приемную или по телефону, как и выдача свидетельств о регистрации актов гражданского состояния.

Номера территориальных отделов ЗАГС опубликованы на сайте Управления.

Граждане могут подать свои обращения через интернет-приемную, по почте или телефону.

Молодоженов просят перенести свадьбы, если это возможно. Если это невозможно, церемонии состоятся в назначенное время, но не в торжественной обстановке, без гостей.

Чтобы перенести запланированную регистрацию брака, нужно обратиться в отдел ЗАГС, где было подано заявление, по телефону или через интернет-приемную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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