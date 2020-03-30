Режим повышенной самоизоляции в Саратове: кому что можно и что нельзя

«КП-Саратов» дает ответы на самые популярные вопросы о режиме повышенной самоизоляции в регионе. Материал дополняется.

Пропуска в Саратове в период самоизоляции: кто может получить и где?

Пропуска для беспрепятственного перемещения по региону будет готовить министерство экономического развития Саратовской области. Точнее — оно разработает порядок их выдачи. Кто и где будет их выдавать и на каком основании — на 99% это будут местные городские и районные администрации. Министр экономразвития Юлия Швакова подтвердила этот вариант корреспонденту «КП-Саратов».

– Им там виднее, кому надо, и контролировать тоже, — заметила министр.

Только не надо рассчитывать, что их будут раздавать щедро обычным гражданам. Тут нужны веские основания. Которые пока не определены.

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Саратовской области. Что мне за это будет?

Пока предупреждение и как максимум заведение административного дела. С последующим штрафом, если полиция докажет, что вы явно нарушали постановление о ограничениях. Надо понимать, что для профилактики граждан, которые не включают здравый смысл на время пандемии и продолжают беспечные прогулки, «огрести» можно вполне реально. Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Но это касается в первую очередь тех, кто сбежал из-под самоизоляции после возвращения «из-за бугра» или после контакта с зараженным.

Новые штрафы для нарушителей изоляции в карантине:

Правительство РФ уже одобрило наказание для тех, кому неймется выйти прогуляться, когда запрещено, или поработать, когда велят отдыхать.

Физлицам при первом нарушении — от 15 до 40 тыс. рублей. За повторное нарушение — от 150 до 300 тыс. рублей.

Должностным и юрлицам при первом нарушении — от 50 до 150 тыс. рублей. За повторное — до 500 тыс. рублей.

Причины выхода из квартиры в Саратове во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей?

В ближайший магазин, к мусорным контейнерам, до ближайшей аптеки. Пока побеседуют и отправят домой, но могут и привлечь, как уже говорилось, для профилактики.

Передвижение по Саратову на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда

Всем разрешены. С обычными ограничениями ПДД.

Запрет на поездки на личном автомобиле в Саратове: будет ли введен и для кого?

Нет, не введен. Ни для кого. Можно свободно ехать куда хотите и когда хотите. Главное, чтобы автомобиль был от вас не слишком далеко припаркован, не за пару км. Тот самый случай, когда можно и в булочную на такси или на своей «ласточке», и в гипермаркет на другом краю города скататься. Вообще, к людям в машинах вопросов по поводу ограничения передвижения не предусмотрено. Пока. Что будет дальше — «КП-Саратов» проинформирует, запреты будут ужесточаться или ослабевать в зависимости от уровня заболеваемости.

Общественный транспорт станет ходить реже, а вот такси это изменение не коснется.

В транспорте тоже надо стараться выдержать 1,5 метра дистанцииФото: Дарья Вострикова

Режим работы почты, соцслужбы, пенсионного, налоговой и прочих служб в Саратове в период самоизоляции: как и что будет работать?

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Социальная дистанция в Саратове: какие существуют нормы и для чего необходима?

Специальная разметка для магазинов в Саратове: что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции?

Предпринимателям, тем немногим из них, кому разрешено работать, надо обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования не менее 1,5 метров, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, включая прилегающую территорию. То же самое должны сделать органы власти, которые не перешли на удаленную работу. В общественном транспорте за дистанцией должны следить сами пассажиры. Все это конечно, достаточно условно, особенно на выходе из автобуса, но выполнять надо стараться.

В магазинах это сделать проще, пренебрегать начерченными линиями не стоит. Ответственность, впрочем, лежит на магазинах и других торговых точках. Обеспечить соблюдение дистанции необходимо не только внутри помещения, но и в очереди на входе. Опять же, при помощи специальной разметки.

Полоски у торговых объектов и внутри обозначают социальную дистанциюФото: Александр Уриевский

Всеобщий режим самоизоляции в Саратове 2020: до какого числа продлится и как будет действовать?

Это вопрос, который волнует многих. Когда все это кончится и жизнь станет прежней? Прежней — уже никогда, а вот режим жесткой самоизоляции должен завершиться к 5 апреля. Приложение, которые описывает все эти ограничения, является дополнением к постановлению правительства №208-П, в котором срок его действия четко прописан — с 28 марта по 5 апреля.

А вот продлят ли этот срок и на сколько — следите за публикациями в «КП-Саратов».

С модными стрижками пока придется подождатьФото: Дарья Вострикова

Можно ли ездить на работу в Саратове в период самоизоляции?

На работу ездить можно и нужно, если вы в числе работников тех организаций, которым разрешено продолжать деятельность. Ну а если нет, то зачем ехать на работу? Согласитесь, многие о таком раньше могли только мечтать.

Можно ли выгуливать животных в Саратове в период самоизоляции?

Это нужно обязательно делать, не мучайте песиков. Однако согласно новым ограничениям – не дальше 100 метров от вашего жилья. Если выгуливаете алабая, питбуля или кане-корсо – можете и 150 метров отойти, никто особо возражать не станет.

Тренировки на открытых спортплощадках возле дома разрешены?

- Нет. Инфекция долго живет на металлических и синтетических покрытиях тренажеров.

Выезд из Саратова в период самоизоляции: кому можно и как осуществляется?

В принципе, можно всем, формально ограничений на выезд и въезд в Саратов, Энгельс, Балаково и другие города и поселки нет. Сел и поехал. Можно всем, кто не нарушает ПДД. Однако все-таки стоит запастись весомым доводом. Например, ездить к родственникам для покупки продуктов или другой помощи нельзя, для того и ограничения. Даже на такси.

В приложении к постановлению 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» по этому поводу говорится вот что:

- Обязать граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью — ну, это понятно, тут никто препятствовать не будет.

- за исключением случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением — тоже понятно, если едете на работу, которая работает, законно.

- за исключением случаев осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Саратовской области, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг — если едете на дачу «на шашлындос», а особенно из Саратова в Энгельс, то могут остановить и завернуть. Но это вряд ли.

В ГИБДД Саратовской области «КП-Саратов» сообщили следующее:

- Никаких указаний по вопросам ограничения по межгороду не поступало. Водителей будут останавливать и уточнять по маршрутам движения, проводить разъяснительные беседы по исключению фактов передвижения без надобности. По всему городу будут курсировать патрульные автомашины и посредством громкоговорителей предупреждать наших граждан о соблюдении режима самоизоляции.

ГИБДД пока будет заниматься профилактическими беседами с теми, кто едет куда-то без веских причин

Учитывая, что все ограничения в Саратовской области списывали с московских, то там четко объяснили, что выезжать из города и въезжать в него разрешается. Но опять же, лучше всего запастись вескими причинами.

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