2020-03-30T11:11:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Центр поддержки предпринимателей в Саратове перешел на дистанционную работу в связи с коронавирусом

Продолжают приниматься заявки по формам поддержки бизнеса в условиях пандемии
Поделиться:
Изменить размер текста:

Специалисты Центра «Мой бизнес» продолжают принимать запросы предпринимателей по введению дополнительных мер господдержки их обещают учитывать при обновлении регионального плана поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.

Получить консультацию по общим вопросам можно по телефону горячей линии: 8-800-301-43-64 или заполнить заявку по ссылке. Горячая линия работает в стандартном режиме работы: понедельник — четверг с 09:00 до 18:00, пятница — с 09:00 до 17:00.

Также по профильным вопросам доступны консультации в отделах Центра «Мой бизнес»: 8 (8452) 24-54-78 и добавочный номер отдела: доб. 145, 300 — Региональный Центр Инжиниринга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Биатлонист Логинов отсидел карантин и начал тренировки в Саратове
Минздрав про пропажу парацетамола в аптеках Саратова: Без паники, запасы есть
Специалисты ООО «КВС» призывают саратовцев оставаться дома
«Единая Россия» создает центр мониторинга для оперативного решения проблем в период пандемии
Коронавирус в Саратове: Проверят окружение заболевшей жительницы Казахстана, побывавшей в Саратовской области
Эксперт ВОЗ рассказала о возможности, что россияне переболели коронавирусом до начала пандемии
Комендантский час в Саратове: Введут ли его из-за коронавируса в городе
В предстоящую неделю компании «Газпром газораспределение Саратовская область», «Саратовгаз» работают в штатном режиме
Минздрав Саратовской области: Маски нужны не на улице, а в замкнутом пространстве и не столько здоровым, сколько больным
Еще 14 улиц остались без воды в понедельник в Саратове
Первая пациентка с коронавирусом в Саратове готовится к выписке
ООО «КВС» контролирует качество питьевой воды на всех этапах очистки
Около гаражей на Ипподромной в Саратове мужчина нашел останки человека
В Саратовской области появилась новая спортивная федерация
Саратовские спортсмены предложили всем делиться видео тренировок в условиях изоляции
Центр поддержки предпринимателей в Саратове перешел на дистанционную работу в связи с коронавирусом