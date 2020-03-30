Центр поддержки предпринимателей в Саратове перешел на дистанционную работу в связи с коронавирусом

30 Март 2020 2020-03-30T11:11:01+03:00

Продолжают приниматься заявки по формам поддержки бизнеса в условиях пандемии

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Специалисты Центра «Мой бизнес» продолжают принимать запросы предпринимателей по введению дополнительных мер господдержки их обещают учитывать при обновлении регионального плана поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.

Получить консультацию по общим вопросам можно по телефону горячей линии: 8-800-301-43-64 или заполнить заявку по ссылке. Горячая линия работает в стандартном режиме работы: понедельник — четверг с 09:00 до 18:00, пятница — с 09:00 до 17:00.

Также по профильным вопросам доступны консультации в отделах Центра «Мой бизнес»: 8 (8452) 24-54-78 и добавочный номер отдела: доб. 145, 300 — Региональный Центр Инжиниринга.

ИСТОЧНИК KP.RU