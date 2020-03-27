После публикации в «КП-Саратов» были внесены дополнения в постановление правительства

27 Март 2020 2020-03-27T20:16:11+03:00

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В Саратовской области пересмотрен список необходимых товаров, торговля которыми будет продолжена в условиях ограничений.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», речь об этом шла на очередном заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, которое проходит в правительстве региона.

- Сегодня мы получили целый ряд комментариев по многим направлениям. И сегодня внесено дополнение в постановление №208-П за номером 213, в котором расширяется перечень объектов, которые продолжают работать в условиях ограничения мероприятий – сообщил председатель правительства Александр Стрелюхин.

Продолжат работу заведения общепита в аэропортах. Также в перечень необходимых непродовольственных товаров включены печатные средства массовой информации, газомоторное топливо, сим-карты, телефоны, модемы и роутеры.

Внесены дополнения в постановление правительства Саратовской области об ограничительных мероприятиях

- Прошу к этому вопросу относиться спокойно, без всяческой паники, это вынужденная мера. Это все согласовано с нашим управлением Роспотребнадзора, – заявил Стрелюхин.

Напомним, ограничения по работе организаций в Саратовской были введены 26 марта. Они распространяются на ближайшие выходные и следующую неделю. При этом в нашем регионе в перечень не были включены печатные СМИ, о которых ранее отдельно упомянул Президент России Владимир Путин в своем Указе. Теперь эта несостыковка исправлена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/769207" frameborder="0"></iframe> Александр Стрелюхин рассказал о дополнении перечня необходимых товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU