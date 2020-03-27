2020-03-27T20:16:11+03:00
Коронавирус Covid-19

После публикации в «КП-Саратов» были внесены дополнения в постановление правительства

Разрешено торговать газетами и сим-картами [видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:
В Саратове состоялся оперативный штаб по противодействию коронавирисуВ Саратове состоялся оперативный штаб по противодействию коронавирисуФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

В Саратовской области пересмотрен список необходимых товаров, торговля которыми будет продолжена в условиях ограничений.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», речь об этом шла на очередном заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, которое проходит в правительстве региона.

- Сегодня мы получили целый ряд комментариев по многим направлениям. И сегодня внесено дополнение в постановление №208-П за номером 213, в котором расширяется перечень объектов, которые продолжают работать в условиях ограничения мероприятий – сообщил председатель правительства Александр Стрелюхин.

Продолжат работу заведения общепита в аэропортах. Также в перечень необходимых непродовольственных товаров включены печатные средства массовой информации, газомоторное топливо, сим-карты, телефоны, модемы и роутеры.

Внесены дополнения в постановление правительства Саратовской области об ограничительных мероприятиях

Внесены дополнения в постановление правительства Саратовской области об ограничительных мероприятиях

- Прошу к этому вопросу относиться спокойно, без всяческой паники, это вынужденная мера. Это все согласовано с нашим управлением Роспотребнадзора, – заявил Стрелюхин.

Напомним, ограничения по работе организаций в Саратовской были введены 26 марта. Они распространяются на ближайшие выходные и следующую неделю. При этом в нашем регионе в перечень не были включены печатные СМИ, о которых ранее отдельно упомянул Президент России Владимир Путин в своем Указе. Теперь эта несостыковка исправлена.

Александр Стрелюхин рассказал о дополнении перечня необходимых товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Саратове: в каких магазинах можно будет купить маски
В селе под Ершовом мужчина упал с моста и утонул
Коронавирус в Саратове: начинаются рейды по работающим магазинам
После публикации в «КП-Саратов» были внесены дополнения в постановление правительства
Саратовский «Автодор» выступил против решения Единой Лиги ВТБ о классификации команд
Коронавирус в Саратове: ЗАГСы рекомендуют отменить свадьбы
В Саратовской области запрещено бронировать места в гостиницах
В Саратове на маршруте №11 работает система ГЛОНАСС
МегаФон поделится собственной экспертизой на маркетплейсе «МегаФон Образование»
Опубликован режим работы отделений Сбербанка в Саратовской области в выходную неделю
Панков: Хочу уберечь Энгельс от негативных последствий
ГУВД Саратова: информация о рейдах по школам и ТЦ – фейк
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» сезона 2019/2020: 49 студентов Саратовской области стали дипломантами
Перенос ЕГЭ 2020 в Саратове из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для выпускников
В Саратовской области нарушают Указ Президента и препятствуют работе СМИ
Саратовские предприятия получат поддержку от государства и области на время коронавируса
В Балашове пьяный парень до смерти забил младенца из-за плача
Депутат Андрей Воробьев помог жителям Энгельса добиться перерасчета за тепло
Оцепление здания у правительства Саратовской области: Поступило сообщение о заложенной бомбе
В Саратовских турфирмах доходит до рукоприкладства: Клиенты требуют вернуть деньги за туры
«Ростелеком» и «ЛитРес» открывают бесплатный доступ к 150 000 электронных книг
Замминистра здравоохранения Саратовской области: Следующая неделя не каникулы, а карантин
Жительница Саратова сделала маску из пластиковой бутылки
В частном доме на Рахова мужчина нашел труп соседа
Бывшему саратовскому адвокату заменили условный срок реальным