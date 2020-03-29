Центры занятости Саратовской области из-за коронавируса предоставляют часть услуг дистанционно

29 Март 2020 2020-03-29T16:29:03+03:00

Речь идет о периоде с 30 марта до 3 апреля

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Центры занятости Саратовской области с 30 марта до 3 апреля часть услуг будут предоставлять дистанционно.

По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», речь идет о максимально дистанционном обслуживании безработных граждан и тех, кто зарегистрировался в поиске подходящего места труда.

Состоящие на учете жители региона могут обращаться в центры по телефоны, перерегистрация в качестве безработного возможна по телефону. При выполнении последнего можно будет получать пособие по безработице.

Также есть возможность встать на регистрационный учет при предъявлении необходимых документов через интернет – портал министерства занятости: 64zan.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU