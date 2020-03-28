2020-03-28T15:36:32+03:00
Общество

Валерий Радаев предупредил о жесткой ответственности за несоблюдение ограничений для защиты от коронавируса

Об этом стало известно на совещании
Дарья Вострикова
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Сегодня, 28 марта, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание с участием вице-губернаторов Игоря Пивоварова, Александра Стрелюхина, прокурора области Сергея Филипенко, начальника ГУ МВД России по Саратовской области Николая Трифонова, руководителя Роспотребнадзора Ольги Кожановой.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора Саратовской области, глава региона сообщил о жесткой ответственности, которую будут нести те, кто не соблюдает ограничительные меры, которые введены на территории региона.

Речь идет и о тех, кто не соблюдает предписанный режим карантина.

Напомним, с сегодняшнего дня проводятся рейды по торговым объектам, которые должны быть закрыты для посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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