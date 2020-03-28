Валерий Радаев предупредил о жесткой ответственности за несоблюдение ограничений для защиты от коронавируса
Сегодня, 28 марта, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание с участием вице-губернаторов Игоря Пивоварова, Александра Стрелюхина, прокурора области Сергея Филипенко, начальника ГУ МВД России по Саратовской области Николая Трифонова, руководителя Роспотребнадзора Ольги Кожановой.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора Саратовской области, глава региона сообщил о жесткой ответственности, которую будут нести те, кто не соблюдает ограничительные меры, которые введены на территории региона.
Речь идет и о тех, кто не соблюдает предписанный режим карантина.
Напомним, с сегодняшнего дня проводятся рейды по торговым объектам, которые должны быть закрыты для посетителей.
ИСТОЧНИК KP.RU