Коронавирус в Саратовской области: Детсады закрываются, работают только дежурные группы

26 Март 2020 2020-03-26T14:59:20+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании в правительстве Саратовской области пояснили, как планируется решать проблемы тех семей, где детей не с кем оставить, после того, как с 28 марта по 5 апреля приостановлена работа детсадов.

- Есть ряд профессий кто продолжает работать. В детсадах должны организовать отдельные группы для тех детей, которых родителям не с кем оставить, и ситуация безвыходная - так называемые дежурные группы.

Выплаты всем преподавателям и воспитателям будут сохранены – пояснил рекомендации федерального центра зампред Сергей Наумов.

ИСТОЧНИК KP.RU