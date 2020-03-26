2020-03-26T14:59:20+03:00
Общество

Коронавирус в Саратовской области: Детсады закрываются, работают только дежурные группы

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На заседании в правительстве Саратовской области пояснили, как планируется решать проблемы тех семей, где детей не с кем оставить, после того, как с 28 марта по 5 апреля приостановлена работа детсадов.

- Есть ряд профессий кто продолжает работать. В детсадах должны организовать отдельные группы для тех детей, которых родителям не с кем оставить, и ситуация безвыходная - так называемые дежурные группы.

Выплаты всем преподавателям и воспитателям будут сохранены – пояснил рекомендации федерального центра зампред Сергей Наумов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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