2020-03-28T15:04:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове: администрация запускает колл-центр

Мэр призвал граждан не выходить без лишней надобности из дома
Дарья Вострикова
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Сегодня, 28 марта, глава Саратова Михаил Исаев обратился к горожанам в своем профиле соцсети Instagram.

Мэр призвал граждан оставаться дома в нерабочую неделю, соблюдать правила дезинфекции и личной гигиены. Также Михаил Исаев рассказал о том, что 30 марта в администрации заработает колл-центр.

Задать свой вопрос можно с 8:00 до 20:00 по номерам: 74-86-80, 74-86-87, 23-60-08, для сообщений в Viber, WhatsApp — 8-927-227-96-35.

Для консультативно-психологической помощи местные жители могут обратиться по телефону доверия: 8-800-2000-122. Номер доступен круглосуточно, звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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