2020-03-30T08:13:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Саратовский филиал АО «Управление отходами» запускает акцию #мыработаемдлявас

Дарья Вострикова
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Сотрудники мусороперерабатывающих комплексов обращаются к жителям Саратовской области и других регионов страны в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации с призывом: #Оставайтесьдома.

Ведь самоизоляция снижает риск распространения вирусов и заболеваний. При наличии симптомов болезни нужно вызвать врача по телефону.

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В эти дни специалисты коммунальных предприятий продолжают свой труд, саратовский филиал АО «Управление отходами» запускает акцию #мыработаемдлявас.

В ее рамках сотрудники предприятия делают снимки с этим хэштегом, находясь на рабочих местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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