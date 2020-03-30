Саратовский филиал АО «Управление отходами» запускает акцию #мыработаемдлявас
Сотрудники мусороперерабатывающих комплексов обращаются к жителям Саратовской области и других регионов страны в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации с призывом: #Оставайтесьдома.
Ведь самоизоляция снижает риск распространения вирусов и заболеваний. При наличии симптомов болезни нужно вызвать врача по телефону.
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В эти дни специалисты коммунальных предприятий продолжают свой труд, саратовский филиал АО «Управление отходами» запускает акцию #мыработаемдлявас.
В ее рамках сотрудники предприятия делают снимки с этим хэштегом, находясь на рабочих местах.
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ИСТОЧНИК KP.RU