После каникул саратовские школьники вновь отправятся на дистанционное обучение

20 Март 2020 2020-03-20T16:56:29+03:00

Он продлится до 12 апреля

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В Саратовской области с понедельника начинаются школьные каникулы.

Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве региона, после окончания каникул продолжится дистанционный режим обучения.

Он продлится с 1 по 12 апреля.

Школьники будут получать знания через сайты учебных заведения, портал «Российская электронная школа».

Напомним, такие меры введены уже сейчас в связи с пандемией коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU