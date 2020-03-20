После каникул саратовские школьники вновь отправятся на дистанционное обучение
Он продлится до 12 апреля
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В Саратовской области с понедельника начинаются школьные каникулы.
Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве региона, после окончания каникул продолжится дистанционный режим обучения.
Он продлится с 1 по 12 апреля.
Школьники будут получать знания через сайты учебных заведения, портал «Российская электронная школа».
Напомним, такие меры введены уже сейчас в связи с пандемией коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU