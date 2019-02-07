Обрушившийся дом генерала Деникина в Саратове чуть не погубил продавщицу магазина

Сегодня, 7 февраля, обрушилась крыша двухэтажного жилого дома на улице Радищева, 5 (юридический адрес Рабочая, 2). Здание является памятником архитектуры 19 века, домом генерала Антона Деникина.

Обрушилась крыша и часть фасада дома генерала ДеникинаФото: Дарья Вострикова

- Дежурные получили сообщение примерно в 9:00. На место прибыла оперативная группа областной службы спасения., которая установила, что здание обвалилось. Нам потребовалась помощь кинологов, чтобы проверить, есть ли люди под завалами. Прибывшие специалисты не нашли никого под обломками здания. В помещении магазина была обнаружена заблокированная женщина, которой помогли выбраться, — рассказал корреспонденту «КП-Саратов» Александр Дубровский, сотрудник областной службы спасения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/690554" frameborder="0"></iframe> Спасатель рассказал об обрушении крыши дома на Радищева.

Эта женщина — Ирина Голикова. Она три месяца назад устроилась на работу в магазин «Михайловская курочка».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/690553" frameborder="0"></iframe> Продавец магазина оказалась замурована рухнувшим снегом с крыши.

- В момент обрушения крыши я находилась внутри. Услышала сильный грохот, подошла к двери и поняла, что даже выйти не могу. Вход завален кирпичами, балка лежит. Все снесло — и кондиционеры, и козырек, который находится над магазином. Потом приехал облспас и мне помогли оттуда выйти. Меня будто замуровало в этом магазине. Пострадать я не успела, — поделилась женщина своими переживаниями.

Обломки здания завалили улицу и вход в магазинФото: Ольга Муравлёва

Ирина Голикова также рада, что никто не пострадал. По ее словам, в магазин постоянно заходят посетители, да и улица, где произошло ЧП, является оживленной.

Действительно, по словам очевидцев, буквально за несколько мгновений до обрушения вдоль дома шел прохожий. Снег, балки и кирпичи едва не задели его.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/690537" frameborder="0"></iframe> Обрушение крыши в Саратове. Съемки камеры наблюдения.

- По словам местных жителей и визуальной проверки, это была единственная жилая квартира на втором этаже. В целом пострадавших на данный момент нет. В этом крыле дома, по информации от жильцов и визуальной проверки, одна жилая квартира. Обрушение затронуло весь фасад, особенно левую часть, — добавил спасатель Александр Дубровский.

На месте работали также медики «скорой помощи», оперативная группа ГУ МЧС.

- Представители администрации будут принимать решение о ремонте или расселении. В доме проживала одна женщина, на втором этаже. В настоящее время она находится у родственников, — рассказала Наталья Куличенкова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Саратовской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/690529" frameborder="0"></iframe> В Махачкале ограбили офис микрокредитов.

По факту обрушения крыши дома на Радищева региональное СУ СКР организовало проверку. Будут установлены причины ЧП, а также степень вины ответственных лиц.

Ситуация в Саратове продолжает оставаться сложной. Несмотря на введение мощной техники из соседних регионов и специализированных компаний, многие дороги в городе остаются занесенными снегом. Сохраняются ежедневные многокилометровые пробки. Местные жители в соцсетях сообщают о трудностях проезда.

- Я живу в поселке Цветочный, это достаточно новый микрорайон, но инфраструктурой он пока не полностью обеспечен. Поселок находится в низине, поэтому автомобилистам приходится ежедневно преодолевать подъем, чтобы попасть в город, но так как дорога длительное время была занесена снегом, машины просто буксовали. Поэтому многие вынуждены были бросать автомобили и ходить пешком. Лишь после обращения в СМИ к нам дорогу расчистили, — рассказала жительница поселка Екатерина.

Жители Цветочного оказались отрезаны от мира. Фото очевидца

Другой бич этой зимы — снег и наледь на крышах. Саратов уже организовал #БитвуСосулек — горожане с удовольствием делятся фотографиями самых длинных ледяных сталактитов, которые покрывают крыши зданий. В мировые СМИ попали кадры, как рабочие, спиливая сосульку, сорвали вывеску предприятия.

Не меньшую известность получила история с автомобилем, которые оказался заточен в «хрустальном гробу» — он намертво замерз внутри ледяной глыбы.

Автомобиль застрял внутри ледяной глыбы. Фото соцсетей

Сосульки несколько раз травмировали прохожих и разбивали автомобили. Один чиновник уже поплатился должностью за то, что наледь упала на прохожего на проспекте Кирова.

Да и крыши рушатся не в первый раз. Только в Саратове, если не брать в расчет районы, рхнули крыши на 1-й Лагерной улице, 1-м проезде Энергетиков, Астраханской, Тагильской. Жители оказываются на улице в морозы, многим приходится перебираться к родственникам или в гостиницу.

Поездки на работу в течении всего января становились огромной проблемой как для владельцев собственного транспорта, так и для пассажиров. Больше месяца, с начала аномальных снегопадов, город целыми днями простаивал в 10-бальных пробках. У многих горожан дорога из спальных районов в центр города и обратно занимала по два-три часа. Набрал огромную популярность сервис «Яндекс.Карты», где участники дорожного движения обменивались не только сообщениями о ДТП, но и активно переписывались между собой. Более того, начали звучать призывы об акциях протеста.

Саратов весь январь провел в многокилометровых пробкахФото: Ольга Муравлёва

В день после одного из самых сильных снегопадов, 24 января, город оказался на несколько часов почти полностью отрезан от мира. Перекрыты были не только улицы, но и сообщение с внешним миром. Был закрыт аэропорт из-за нелетной погоды. На подступах к городу из-за сугробов встали поезда. Горожане активно требовали от властей ввести режим ЧС, что дало бы возможность попросить помощи у федеральных властей и военных.

ЧС так и не ввели, так как не было достаточных оснований — по правилам для этого за 12 часов должно выпасть не менее 20 мм осадков. Саратов всякий раз чуть-чуть не дотягивал. Но техника все же появилась, что за несколько дней немного улучшило ситуацию.

На подмогу Саратову и области пришла техника МЧС и военные

При этом соседний город — Энгельс — многие жители которого работают в Саратове, уверяют, что у них ситуация кардинально иная. Для того, чтобы попасть в областной центр, необходимо лишь преодолеть мост через Волгу, но, как оказывается, в Энгельсе и дороги почищены, и таких сосулек на крышах нет, и общественный транспорт ходит регулярно.

- У нас чистят даже дворы, по крайней мере, моя управляющая компания справляется со своими обязанностями. По городу улицы широкие, нет сужения проезжей части из-за отвалов снега. Также особо не замечаю огромных сосулек на домах, — рассказала жительница Энгельса Ольга — Зато как въезжаю в Саратов сразу чувствуется, что другой город. Путь по одной только улице Мичурина, всего несколько кварталов, у меня занимал до 40 минут.

Сегодня в Саратове очередной снегопад. Судя по прогнозу метеорологов — не последний. Жители готовятся к новым сосулькам, сугробам, обрушению крыш и пробкам.

Снегопады в Саратове продолжаютсяФото: Екатерина Семенова

- Возможно затруднение в работе транспорта, обрыв линий электропередач и связи, падение деревьев, повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, — предупредила мэрия.

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