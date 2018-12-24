2018-12-24T13:58:03+03:00
Происшествия

В Саратове госпитализированы «скорыми» уже трое пострадавших от падающих сосулек

Раненые получили травмы средней степени тяжести
Тимур Гадеев
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Сегодня в Саратове из-за падающих с крыш домов сосулек и наледи госпитализированы «скорой» уже три человека.

- За первую половину сегодняшнего дня в различные больницы города из-за падения сосулек госпитализированы машинами «скорой» три человека. Это две женщины и мужчина. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, – рассказали «КП-Саратов» в региональном минздраве.

Как мы уже сообщали, вчера 16-летняя девушка также пострадала от падения наледи на голову с крыши одного из домов на улице Набережная космонавтов.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, заверили в ведомстве.

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