В Саратове обрушилась крыша памятника архитектуры

В центре Саратова сегодня утром, 7 февраля, обрушилась крыша жилого двухэтажного дома. Здание на улице Радищева, 5 постройки конца 19 века является памятником архитектуры.

- В 8:45 произошло обрушение чердачных перекрытий и повреждение фасада. По предварительным данным, пострадавших нет. Под разрушенной кровлей в левой стороне жила женщина, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Рухнула не только кровля, но осыпалась часть стеныФото: Дарья Вострикова

По словам очевидцев, в момент обрушения по тротуару шел прохожий. Чудом саратовца не задело, в полуметре за его спиной посыпались кирпичи.

Крыша рухнула из-за скопившегося снега. На первом этаже дома находится продуктовый магазин, обломки заблокировали выход из него, и продавец не смогла выбраться. Именно она и вызвала спасателей.

Продавец продуктового магазина оказалась заблокирована в помещенииФото: Ольга Муравлёва

На месте работают сотрудники областной службы спасения, Центра медицины катастроф и других оперативных служб. Место обследовали кинологи с собаками. Они не обнаружили никого под обломками.

Как сообщают местные жильцы, управляющая компания, обслуживающая дом, как будто оградилась от этого здания. Оно является аварийным. Примечательно, что «КП-Саратов» не удалось обнаружить в открытом доступе на официальных порталах Минстроя и Фонда содействия реформирования ЖКХ управляющей компании, которая бы обслуживала это здание.

На месте обрушения работают спасатели, врачи, полицияФото: Ольга Муравлёва

В Саратове и области крыши обрушиваются почти каждый день. Так, позавчера, 5 февраля, рухнула крыша аварийного дома, который предназначен под расселение. На 1-м Лагерном проезде, 3 проживает пять семей, 17 человек. Теперь им предоставили места в гостинице, а расследованием ЧП занялась прокуратура.

Обрушилась крыша аварийного дома на 1-й Лагерной улице

Также позавчера на улице Астраханская в Саратове также из-за снегопада упала крыша жилого дома, без жилья осталась семья с тремя детьми.

Кроме того, в Новоузенске обвалилась кровля школы. Только по счастливой случайности в здании никого не было.

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