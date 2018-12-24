Уволен виновник падения ледяной глыбы на женщину на проспекте Кирова

СЕГОДНЯ 16:43 2018-12-24T16:43:53+03:00

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Михаил Исаев уволил чиновника, виновного в падении ледяной глыбы с крыши дома на проспекте Кирова, 29.

- Это случилось сегодня из-за плохо убранной крыши здания. Такая аномальная погода - это вызов для нас, и мы все должны справиться с последствиями снегопада максимально оперативно. Судя по прогнозам, скоро температура понизиться, снег замерзнет и убирать его будет сложнее. Безопасность горожан должна быть в приоритете. Разгильдяйства и наплевательского отношения в этом вопросе я не допущу! — сказал мэр.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской администрации, саратовцев попросили быть внимательными и не ходить под зданиями со скатными крышами.

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