В Саратове провалилась крыша дома на Тагильской

СЕГОДНЯ 11:50 2019-02-01T11:50:42+03:00

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В Волжском районе Саратова рухнула крыша жилого дома.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, по данному факту начата проверка.

В ночь на 1 февраля провалилась кровля дома №65 по улице Тагильская. Дом находится под управлением ООО «ЖУК».

В ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности управляющей организации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU