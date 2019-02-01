В Саратове провалилась крыша дома на Тагильской
Прокуратура начала проверку управляющей организации
Фото прокуратуры Саратовской области
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В Волжском районе Саратова рухнула крыша жилого дома.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, по данному факту начата проверка.
В ночь на 1 февраля провалилась кровля дома №65 по улице Тагильская. Дом находится под управлением ООО «ЖУК».
В ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности управляющей организации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU