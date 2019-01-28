2019-01-28T17:45:33+03:00
Происшествия

В Саратовской области в снежном плену застряли более 40 автомобилей

С разных районов области к пострадавшим пробиваются грейдеры и спецтехника
Тимур Гадеев
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Сегодня 28 января на Балашовской трассе застряли более 40 автомобилей.

- На момент 28 января 18:34, на Балашовской трассе в районе села Казачка застряли более 40 автомобилей. Грейдеры пробиваются к нам с разных сторон из Калининского и Самойловского районов. Бензин у людей кончается, многие стоят с детьми, - рассказал «КП-Саратов» собственный осведомленный источник.

В настоящее время ведутся работы по расчистке участка дороги в Калининском районе, возможно, будет проведена эвакуация, – подытожил собеседник.

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