В Саратовской области в снежном плену застряли более 40 автомобилей
С разных районов области к пострадавшим пробиваются грейдеры и спецтехника
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Сегодня 28 января на Балашовской трассе застряли более 40 автомобилей.
- На момент 28 января 18:34, на Балашовской трассе в районе села Казачка застряли более 40 автомобилей. Грейдеры пробиваются к нам с разных сторон из Калининского и Самойловского районов. Бензин у людей кончается, многие стоят с детьми, - рассказал «КП-Саратов» собственный осведомленный источник.
В настоящее время ведутся работы по расчистке участка дороги в Калининском районе, возможно, будет проведена эвакуация, – подытожил собеседник.