Зимний апокалипсис в Саратове

Расчистка дорог и дворов стала, пожалуй, одной из самых насущных тем для жителей Саратовской области в январе.

И вправду, природа в эту зиму на Саратовской области, что называется «оторвалась». С декабря снегопады были каждые два-три дня, изредка делая чуть более продолжительные перерывы. Сколько из них были рекордными по количеству осадков? Впрочем, не так важно. Стихия перенесла саратовцев в «день сурка» - 10-балльные пробки, снег, снова пробки, опять снег… Кстати, максимальные по шкале Яндекса заторы наблюдаются на саратовских улицах почти каждый день с 7 утра до 8 вечера. Даже в выходные ситуация зачастую ненамного лучше. В пробках люди (через сервис «Яндекс.Карты») знакомятся, общаются, шутят, играют в города, вступают в брак (пока, правда, в шутку) и развлекают себя множеством других способов. На время зимнего апокалипсиса «Яндекс.Карты» стали еще одной социальной сетью.

Для расчистки региональных дорог была привлечена тяжелая техника Минобороны и МЧС России. Правда, помогает она в уборке межпоселковых дорог, гражданские машины (даже большие кировцы!) с таким объемом снега в некоторых местах справиться не могут. До сих пор некоторые населенные пункты отрезаны от внешнего мира. По информации на вчерашний день, таких было 43, из них 35 расположены в Новоузенском районе. Именно там работают военные на своих тяжелых машинах. В правительстве области уверяют, что связь с населением отрезанных населенных пунктов поддерживается, там имеются запасы продуктов и медикаментов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/688741" frameborder="0"></iframe> Снежные заносы на дорогах в Саратовской области.

Обычная техника не справляется с заносами на степных дорогах

По официальной информации, на территории региона ежедневно работает около 1200 единиц техники, более 300 из них - на улицах Саратова. Крупногабаритные машины военных и спасателей использовать в городских условиях, конечно, не получается. Однако Минобороны командировало в регион 100 курсантов. Также губернатор Валерий Радаев пообещал, что регион купит 40 единиц новой техники для крупнейших городов, Саратова и Энгельса (30 и 10 единиц соответственно).

Снег завалил дороги и дворы вместе с машинамиФото: Екатерина Семенова

Администрация ежедневно рапортует о вывозе более 20 тысяч кубометров снега из областного центра - это более 1000 «КамАЗов» в сутки! Всего с начала сезона на снежные полигоны города вывезено более 650 тыс. кубометров снега, а по всему региону - свыше 1 миллиона кубометров! Существующие полигоны переполнены. Пришлось открывать три новых. Однако, несмотря на такие впечатляющие цифры, многокилометровые пробки в городе не исчезают. Проблем добавляют буксующие фуры, происходят аварии, спровоцированные в непростых условиях неаккуратными водителями, перебои в работе общественного транспорта. В социальных сетях горожане ругают власти и поговаривают, что чиновники попросту решили подождать до весны, «пока само растает». Должностные лица, в свою очередь, утверждают, что делают все возможное, и кивают на самих граждан - припаркованные личные автомобили мешают уборке дорог. В некоторых местах автолюбители действительно ставят свои машины в несколько рядов.

Да и объемы выпавшего снега - вряд ли с этим кто-то будет спорить - аномальные, десятки миллионов кубометров. Как рассказала заместитель руководителя областного Гидрометцентра Светлана Цветайло, в январе 2019 года, по предварительным данным, выпало 96 мм осадков - это примерно 220% средней многолетней климатической нормы.

В Саратове тщательно убирают снег у правительства областиФото: Екатерина Семенова

За месяц прошло несколько крупных снегопадов, каждый из которых проносил с собой от 35 до 70% месячной нормы осадков. Это привело к тому, что высота снежного покрова составила 105 см - примерно в четыре раза больше нормы для этого месяца. По словам Светланы Цветайло, таких снегопадов не было как минимум 30 лет.

Между тем в регионе активно начали готовиться к весеннему половодью. Во всех районах области создаются противопаводковые комиссии, решается вопрос с мобилизацией ресурсов для прохождения паводковых вод. А жители обсуждают, будет ли достаточно запастись на весну обычными резиновыми сапогами или лучше придумать что-то более серьезное, например рыбацкие водонепроницаемые костюмы, в которых можно переходить вброд небольшие речки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/689369" frameborder="0"></iframe> Игорь Комаров рассказал о ситуации с уборкой снега в Саратове.

Сегодня несколько наивными воспринимаются жалобы саратовцев на снегопады и двухдневные заносы, которые захватили Саратов ровно год назад 31 января 2018 года.

КАК ПОГОДКА?

По словам заместителя руководителя областного Гидрометцентра Светланы Цветайло, несмотря на то что впереди остался всего один календарный месяц зимы, расслабляться еще рано.

- Зима в разгаре. Февраль также характеризуется обилием метелей и снегопадов. Обычно в последний месяц зимы наблюдается 6-8 дней со снегопадами. Впрочем, по норме осадков выпадает 35 мм. Март фактически также является зимним месяцем, и для него характерны сильные туманы, - предупредила Светлана Цветайло.

Прогноз относительно весны делать рано. Оптимальным вариантом метеоролог назвала медленное повышение температуры, чтобы таяние снега проходило постепенно.

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