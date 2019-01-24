Саратов оказался в полной транспортной блокаде из-за метели

Снегопад, который начался утром 24 января и продолжался весь день, к вечеру привел Саратов в состояние полного транспортного коллапса. Город стоит в ежевечерних и уже привычных 10-балльных пробках.

Однако стихия временно отрезала город от всего внешнего мира – прервано и авиа и жд –сообщение.

Как сообщают в соцсетях пассажиры поездов №9 и №137 сообщением Саратов-Москва, оба состава по состоянию на данный момент еще не покинули пределы города.

- Поезд №137 Саратов-Москва уже 2 часа не выезжает из Саратова.

Поезд должен был тронуться в 15.17 по местному времени, однако отправился с опозданием, а затем остановился в Ленинском районе и до сих пор ни с места.

Так что не только водители автомобилей и пассажиры общественного транспорта страдают в пробках) в общем, из Саратова даже уехать невозможно, пишет пользователь ВК Мария Ярушкина.

- Сейчас нахожусь в поезде №9, поезд застрял в районе Трофимоского моста. Стоим ждем, когда почистят пути. Исаев, что ж ты сегодня не поехал на поезде в Москву? — задаются вопросом пассажиры поезда в группе ВК «Типичный Саратов».

Пассажиры пригородных электричек также часами стоят в заторах, потому что метели замели пути.

Согласно данным онлайн-табло «Саратовских авиалиний», из аэропорта «Центральный» после 19.00 отменен вылет уже 7 рейсов, еще 8 рейсов отменено для вылета из Москвы в Саратов.

В соцсетях шутят, что из Саратова можно выбраться только на лыжах и то – по Волге.

В мэрии Саратова рассказали, что вечером глава администрации Михаил Исаев отправится в инспекцию по очистке города. Зампред областного правительства, Роман Бусаргин, ответственный за борьбу со стихией, пока не доступен для комментариев.