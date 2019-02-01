В Саратове рухнула крыша аварийного дома

СЕГОДНЯ 14:18 2019-02-01T14:31:32+03:00

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В Заводском районе Саратова рухнула очередная крыша.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации района, ЧП случилось в доме №8 по 1-му проезду Энергетиков.

Было установлено, что обслуживанием дома занимается ООО «Ремстрой». Здание было признано аварийным. В этом году жильцов планировалось расселить.

На место происшествия выехали сотрудники администрации, МЧС, полиции. Они обследовали крышу и убедились, что восстановлением кровельного покрытия не обойтись. Здание требует полной реконструкции, но так как дом является аварийным, то принято решение, что проводить ремонт нецелесообразно.

Сейчас 11 жильцов были размещены в гостинице «Волжанка».

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ИСТОЧНИК KP.RU