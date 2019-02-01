2019-02-01T14:31:32+03:00
Происшествия

В Саратове рухнула крыша аварийного дома

Жильцов отправили в гостиницу
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Заводском районе Саратова рухнула очередная крыша.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации района, ЧП случилось в доме №8 по 1-му проезду Энергетиков.

Было установлено, что обслуживанием дома занимается ООО «Ремстрой». Здание было признано аварийным. В этом году жильцов планировалось расселить.

На место происшествия выехали сотрудники администрации, МЧС, полиции. Они обследовали крышу и убедились, что восстановлением кровельного покрытия не обойтись. Здание требует полной реконструкции, но так как дом является аварийным, то принято решение, что проводить ремонт нецелесообразно.

Сейчас 11 жильцов были размещены в гостинице «Волжанка».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Саратове провалилась крыша дома на Тагильской

Прокуратура начала проверку управляющей организации

(подробнее)

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Татьяна Журик о драке в колонии: У конфликта были причины
Саратовцы оформили первые электронные договоры с «Ростелекомом»
Перед митингом в Саратове почистили Театральную площадь
Управляющая компания не чистила крышу на Московской из-за нехватки рабочих
Развернувшийся автобус перегородил проспект 50 лет Октября
ООО «КВС» вложит 2,4 млрд рублей в саратовский водокомплекс
Братья-грабители из Саратова раздели на улице ребенка
Регоператор: УК продолжают распространять платежки с завышенным тарифом на обращение с ТКО
В комментариях саратовских интернет-СМИ ежемесячно находятся 100 бранных слов
Саратовский эксперт: Когда человек матерится, у него отключается мозг
Стало известно, в каких городах Саратовской области построят новые детсады
На Московской мужчину травмировала сосулька
Саратовцам начали приходить платежки за «вывоз снега»