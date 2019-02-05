2019-02-05T17:15:39+03:00
Общество

В Саратове по заваленным снегом автомобилям ходят люди

Автомобильные подснежники внесли свежую струю в урбанизацию Саратова [видео]
Александр Уриевский
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Машины в Саратове вросли в сугробы. Фото соцсетейМашины в Саратове вросли в сугробы. Фото соцсетей
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Сугробы на улицах Саратова местами настолько высоки и так долго не убираются, что в них проваливаются не только люди, но и машины.

Из-за продолжительных снегопадов и огромных сугробов, образовавшихся после разгула стихии, саратовцы находят по всему городу «автосугробы» - машины, оставленные хозяевами на обочинах или в парковочных карманах, и на сегодняшний день полностью оказавшимися под снегом. По некоторым из них даже протоптаны тропинки. Самое неприятное, когда такие «сюрпризы» попадаются во время расчистки снега. Уже были случаи, когда автомобили оказывались поврежденными после того, как их зацепила уборочная техника.

В Саратове машина превратилась в сугроб.

На улице Усть-Курдюмская под снег постепенно ушла «Audi» местного жителя. По ее капоту, который сильно выпирает на пешеходную дорожку, давно ходят горожане. Как сообщили в соцсетях знакомые хозяина машины, сам владелец сейчас служит в армии. При этом он, видимо, пожалел денег на оплату стоянки. И, скорее всего, не ожидал таких снегопадов.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

Напомним, в Саратове выпало аномально большое количество снега. По словам руководителя областного Гидрометцентра Михаила Болтухина, такое бывает примерно раз в 30 лет. Толщина снежного покрова в города составляет более 70 см.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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