В Саратове поселок Цветочный оказался отрезан от мира
Жители поселка Цветочный в Саратове с самого раннего утра 25 января безуспешно пытаются доехать до работы.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, машины не могут въехать на крутой подъем из-за обледенения.
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При этом нет возможности воспользоваться и общественным транспортом, который не заходит в микрорайон.
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- По сути, это единственная дорога в «большой город». А ее почистили, наверное, от силы два раза за зиму. Крутой подъем лишь частично асфальтирован, на него даже летом непросто въехать, а зимой, под слоем снега и льда, он практически непреодолим, — рассказала местная жительница.
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