2019-01-25T09:37:59+03:00
Общество

В Саратове поселок Цветочный оказался отрезан от мира

Единственная дорога обледенела, и машины не могут по ней проехать
Екатерина Семенова
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Автомобили не могут выехать из ЦветочногоАвтомобили не могут выехать из Цветочного
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Жители поселка Цветочный в Саратове с самого раннего утра 25 января безуспешно пытаются доехать до работы.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, машины не могут въехать на крутой подъем из-за обледенения.

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При этом нет возможности воспользоваться и общественным транспортом, который не заходит в микрорайон.

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- По сути, это единственная дорога в «большой город». А ее почистили, наверное, от силы два раза за зиму. Крутой подъем лишь частично асфальтирован, на него даже летом непросто въехать, а зимой, под слоем снега и льда, он практически непреодолим, — рассказала местная жительница.

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