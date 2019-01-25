В Саратове поселок Цветочный оказался отрезан от мира

СЕГОДНЯ 08:43 2019-01-25T09:37:59+03:00

Автомобили не могут выехать из Цветочного

Единственная дорога обледенела, и машины не могут по ней проехать

Изменить размер текста: A A

Жители поселка Цветочный в Саратове с самого раннего утра 25 января безуспешно пытаются доехать до работы.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, машины не могут въехать на крутой подъем из-за обледенения.

.

При этом нет возможности воспользоваться и общественным транспортом, который не заходит в микрорайон.

.

- По сути, это единственная дорога в «большой город». А ее почистили, наверное, от силы два раза за зиму. Крутой подъем лишь частично асфальтирован, на него даже летом непросто въехать, а зимой, под слоем снега и льда, он практически непреодолим, — рассказала местная жительница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Саратов оказался в полной транспортной блокаде из-за метели

Прервано авиа и ЖД-сообщение, город стоит в 10-балльных пробках

(подробнее)

Снег в Саратове: горожане толкают автобус

Он застрял на Тархова и не мог выехать из-за нечищенной дороги [видео]

(подробнее)

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте