Следственный комитет начал проверку обрушения фасада дома в Саратове

СЕГОДНЯ 10:49 2019-02-07T11:12:31+03:00

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Следователи СУ СКР по Октябрьскому району Саратова начали проверку обрушения фасада жилого дома, который является также памятником архитектуры.

О ЧП следственному комитету стало известно из публикаций СМИ.

- По предварительным данным, 7 февраля 2019 года около девяти часов утра произошло обрушение фасада дома №5 по улице Радищева, — заявили в СУ СКР по Саратовской области.

Следователями СК проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, выявление причин обрушения конструкции здания, лиц, по вине которых это случилось, а также характер и размер причиненного ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU