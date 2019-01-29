2019-01-29T08:05:32+03:00
Происшествия

Для уборки снега в Саратовской области привлекли местных военных и спасателей из Самары

Движение транспорта ограничено в 95 населенных пунктах
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Военная техника на очистке снегаВоенная техника на очистке снега
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Режим чрезвычайной ситуации не введен, но ГУ МЧС России по Саратовской области и его учреждения приведены в состояние повышенной готовности, развернут Штаб по контролю за складывающейся обстановкой. Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном управлении МЧС.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Саратовской области ограничено движение автотранспорта в 95 населенных пунктах. Судя по пробкам, Саратов входит в их число.

Наблюдаются небольшие затруднения движения на федеральной автодороге Р 228 Сызрань-Саратов — Волгоград на территории Саратовского и Красноармейского районов с 327 км (Еремеевка Саратовского района) по 425 км (Гвардейское Красноармейского района). Оповещение дальнобойщиков службы проводят по КВ радиостанции, где возможно — выставлены посты ГИБДД. Мобильный пункт обогрева регионального МЧС выдвинулся на этот участок.

Всего по трассе Р-228 есть восемь близлежащих к месту затора стационарных пунктов обогрева общей вместимостью 288 человек и три автозаправочных станции на территории Красноармейского района, а также пять стационарных пунктов обогрева общей вместимостью 205 человек на территории Саратовского района.

В 23:00 по саратовскому времени из Самары в Саратовскую область выдвинулась группировка Волжского спасательного центра МЧС в составе восьми единиц спецтехники и 22 человек личного состава. Ориентировочное время прибытие колонны на место проведения работ в поселке Дергачи Саратовской области — до 12:00 сегодня, 29 января.

В МЧС заявили, что налажено взаимодействие с подразделениями Минобороны России на территории Саратовской области. Войска выделят для уборки снегопада в регионе 11 единиц спецтехники и более 150 человек.

- Все работы будут идти в круглосуточном режиме, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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