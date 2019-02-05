Администрация Саратова: жителей обвалившегося под снегом барака переселили в гостиницу

СЕГОДНЯ 17:29 2019-02-05T17:29:20+03:00

Этих людей планируется переселить в новостройку, которая возводится по инициативе Вячеслава Володина

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В Ленинском районе Саратова 5 февраля в доме 3 на улице 1 Лагерная произошло частичное обрушение кровли. Здесь располагается 5 квартир, в которых проживает 17 человек, дом подлежит расселению.

На место происшествия прибыли сотрудники администрации Ленинского района и представители управляющей компании «ЖилЦентр». Как сообщили в горадминистации, это произошло потому, что УК «ЖилЦентр» вовремя не чистила крышу здания.

- Уже закуплены строительные материалы и в течение ближайших трех-четырех дней планируется произвести работы. На это время жители аварийного дома будут размещены в гостинице.

Здание 1953 года постройки было признано аварийным в 2015 году. На основании технического заключения, физический износ строительной конструкции дома составил 73%, в связи с этим капитальный ремонт или реконструкция признались нецелесообразными.

В 2017 году Вячеславом Викторовичем Володиным было принято решение о реализации благотворительного проекта в виде строительства многоэтажного дома по адресу Московское шоссе, 2, в который будут переселены жители аварийных домов барачного типа в поселке Елшанка, в том числе и дом 3 по улице 1-ая Лагерная. Сдача дома планируется в 2019 году, — уточнили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU