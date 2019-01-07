2019-01-07T15:05:47+03:00
Общество

Саратовцы нашли самую большую сосульку города

Ее длина примерно 15 м
Ольга Муравлёва
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Свисающая глыба. Фото из соцсетейСвисающая глыба. Фото из соцсетей
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Жители Саратова нашли самую большую сосульку города. Фото выложила очевидица в группу «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Глыба льда свисает с крыши пятиэтажки на Вольской улице, 8а. Ее длина примерно 15 м.

Комментаторы начали говорить, что в образовании замерзшей жидкости виновата крыша, так как она тепло не держит.

Напомним, в эту зиму в декабре уже происходили случаи падения сосулек на людей. На набережной Космонавтов, 3 на девушку упала наледь с крыши. Этим случаем тогда занялась прокуратура.

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