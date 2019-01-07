Саратовцы нашли самую большую сосульку города
Жители Саратова нашли самую большую сосульку города. Фото выложила очевидица в группу «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».
Глыба льда свисает с крыши пятиэтажки на Вольской улице, 8а. Ее длина примерно 15 м.
Комментаторы начали говорить, что в образовании замерзшей жидкости виновата крыша, так как она тепло не держит.
Напомним, в эту зиму в декабре уже происходили случаи падения сосулек на людей. На набережной Космонавтов, 3 на девушку упала наледь с крыши. Этим случаем тогда занялась прокуратура.
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