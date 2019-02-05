От снега рухнула крыша жилого дома на Астраханской

СЕГОДНЯ 08:15 2019-02-05T08:23:57+03:00

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Рано утром 4 февраля обвалилась крыша дома на улице Астраханская в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ЧП случилось в здании №11.

Кровля не выдержала тяжести снега и рухнула в четыре часа утра. На улице оказалась многодетная семья.

- Приехала администрация и предложила лишь вечер в гостинице, дальше — как хотите, ищите место для проживания с тремя детьми сами. Отключили свет, газ. Воду не отключат, потому что ее нет уже третий месяц! Ситуация требует огласки! Администрация бьет рекорды бесчувственности и наплевательского отношения! — написала в группе «Саратов онлайн» пользователь под ником Кристюша Марциоха.

Мнения комментаторов разошлись. Одни негодуют из-за бездействия властей, другие уверены, что дом частный, поэтому хозяева сами должны были позаботиться об очистке крыши.

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ИСТОЧНИК KP.RU