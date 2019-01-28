Власти Саратовской области объяснили, почему не объявляют режим ЧС

Все условия для объявления ЧС в Саратовской области после очередного снегопада вроде бы есть, но власти уверяют, что справляются и контролируют обстановку.

- Ситуация в регионе сложная, но управляемая, — заявил вечером 28 января заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Он, после заседания у губернатора, прокомментировал ухудшение транспортной ситуации в регионе в связи со снегопадом.

- Сегодня губернатор обратился за помощью к руководству Министерства обороны РФ и Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ за помощью, с просьбой предоставить спецмашины для уборки дорог области и Саратова. По моим данным, соответствующая тяжелая техника имеется в воинских частях Министерства обороны, дислоцированных на территории Саратовской области, — сказал Бусаргин, не упомянув, о введении режима ЧС.

Напомним, ранее экс-зампред Александр Буренин в комментарии «КП-Саратов» заявил, что введение режима чрезвычайной ситуации как раз позволит привлечь к очистке дорог тяжелую военную технику и войска.

Роман Бусаргин рассказал, что по области до утра продолжится очередной сильный снегопад, уже пятый за последний месяц. Уровень осадков на сегодня в Саратове составил более 80 см, по отдельным районам – гораздо больше. Эксперты заявляют об аномальном выпадении осадков за 30 лет.

При этом ранее Бусаргин заявлял, что для объявления ЧС необходимо выпадение 20 см осадков в течение 12 часов.

Новый снегопад осложняется метелью с порывами ветра до 17 м/с, которая создает снежные переметы на дорогах. Уже ейчас закрыты для движения участки федеральных трасс от Озинок до границы с Казахстаном и региональный участок дороги «Волгоград-Саратов». По данным зампреда, около 100 населенных пунктов области сейчас отрезаны от районных и областного центра. Прекращено воздушное сообщение, поезда пока продолжают движение, это по данным на 18.00 местного времени.

Только на региональных трассах задействована 461 единица спецтехники, а всего по области работает около 700 единиц снегоуборочных машин. Застрявшим на дорогах машинам оказывается необходимая помощь.

- Проводится оперативный мониторинг, осуществляется связь с главами районов области по селектору. Сельские населенные пункты обеспечены предметами первой необходимости, запасом продовольствия и медикаментов. Ситуация по всем населенным пунктам, с которыми прервано сообщение, контролируется главами районов, — заявил Роман Бусаргин.

Недавно стало известно, что по просьбе спикера ГД Вячеслава Володина, премьер Дмитрий Медведев поручил МЧС оказать помощь Саратовской области в борьбе со стихией.

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